Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Dal punto di vista di qualità costruttiva, materiali, rifiniture, ergonomia e qualità degli schermi, il recente 2-in-1 convertibileXPS 13 è uno dei migliori laptop sul mercato. Non è un semplice laptop però: il suo design permette di trasformarlo in una veloce mossa in un tablet con schermo tattile, oppure può essere posizionato su una superficie in posizione a V, per le presentazioni o per fruire di contenuti multimediali. Parlando invece di prestazioni, è spinto da Core i7 1065G7, l'ultimo processore a 10nm Ice Lake di Intel, una CPU in configurazione quad-core/octa-thread a cui è abbinata una soluzione grafica Iris Plus. Quest'ultima è la GPU integrata più potente che Intel abbia mai costruito, e ci siamo quindi chiesti se fosse in grado di superare il test dei test grafici, quello che ha rappresentato per lungo tempo la chimera di ogni PC gaming, e che ha dato vita un ...

Eurogamer_it : Dell XPS 13 2-in-1 7390: un ultrabook può far girare la Crysis Trilogy a 60fps? #recensione - iPonza_it : #ABASK Hub USB C Adattatore 8 in 1 Tipo C con HDMI 4K, Porta Ethernet RJ45, 3 Porte USB 3.0, Lettori SD e TF, Porta… - adryx_92 : L'XPS 13 ultimo modello che abbiamo in ufficio ha lo stesso problema al Bluetooth del mio Inspiron 7000 di 6 anni f… -