Predizioni astrali sabato 16 novembre : Pesci galanti - attriti lavorativi per la Bilancia : sabato 16 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Marte sosterà nel segno della Bilancia. Nel frattempo Mercurio ed il Sole permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno saranno in Capricorno e Giove si troverà nel segno del Sagittario. Urano, infine, continuerà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Cancro, meno ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sBilancia sul futuro di Lautaro Martinez : “Lautaro ha solo 22 anni e ha avuto un rendimento altissimo in poco tempo. L’idea e’ che resti con noi, visto che e’ giovane mi auguro rimanga per un po’. Per l’Inter e’ gia’ un giocatore importante”. Insignito del premio del “Salon de la Fama di Pachuca”, Sono le dichiarazioni di Javier Zanetti che parla a “Marca” del futuro di Lautaro Martinez, nel mirino del ...

Oroscopo 6 dicembre : idee progettuali per Leone - Bilancia aiutata dai colleghi : Nella giornata di venerdì 6 dicembre l'umore in rialzo di molti segni segnerà un inizio di fine settimana molto più roseo. Sarà il caso dei nativi dei segni dell'Ariete e dei Pesci in particolare, ma non mancheranno momenti di contentezza anche per i segni di terra. I segni di aria, in particolare la Bilancia e l'Acquario, avranno una ripresa leggermente più lenta, ma comunque efficace. Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 14 novembre : Ariete frizzante - Bilancia carismatica : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì punta l'attenzione sull'emotività, le sensazioni e le divergenze delle relazioni a due, approfondendo i transiti planetari e trovando una scappatoia che aggira eventuali ostacoli e conduce alla felicità. Luna in Gemelli sprigiona energia positiva anche per Bilancia, Acquario, Leone e Ariete che vivranno la'more con maggiore vivacità e leggerezza. Venere in Sagittario completerà il tutto in modo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della Bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

L'oroscopo di domani 14 novembre e classifica : stelle favorevoli per Bilancia e Sagittario : L'oroscopo di domani, giovedì 14 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Siamo in un periodo di Luna Calante che dona spirito di iniziativa e tanta energia psicofisica. In questo particolare momento non si esclude la voglia di adoperare cambiamenti sia interiori che esteriori. In questo giovedì, il cielo astrale di ciascun segno ha molto da dire. Le stelle saranno favorevoli per i Bilancia e i Sagittario. Approfondiamo ...

Voto in E. Romagna : ago Bilancia o desistenza? M5s decide venerdì : Appuntamento per venerdi', giornata cruciale per il Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna. La riunione che si doveva tenere dopodomani e' stata rinviata alla fine della settimana per gli impegni di Luigi Di Maio: obiettivo sciogliere la riserva sulle regionali del 26 gennaio. La scelta e' tra correre da soli, come vorrebbero i consiglieri regionali uscenti e come emerso dalle assemblee consultate in queste due settimane che hanno seguito il primo ...

L'oroscopo di domani 13 novembre : Ariete frettoloso - Bilancia testarda : L'oroscopo di mercoledì delinea le opportunità amorose e quelle lavorative, tenendo conto di una Luna in Toro molto passionale e promettente per la sfera professionale. Il luminare notturno quasi affascina per la sensibilità e l'intuizione che sprigiona, benefiche non solo per Toro ma anche per la Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno che potranno utilizzare un'energia sensibile utile ad azionare una progettualità benefica per emergere. Di seguito ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne a dieta - Bilancia crudele : quanto pesa questa settimana. Poi la ‘soluzione’ : “Lo farà in studio” : Al trono over di Uomini e Donne dominano ancora Gemma Galgani e la coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma è anche giunta l’ora di una nuova prova della bilancia per Tina Cipollari. La Vamp di Canale 5 è (o dovrebbe essere) a dieta ferrea dopo che ha accettato la sfida di dimagrire con il supporto di una naturopata e di pesarsi in puntata ogni settimana. L’obiettivo di Tina, lo ricordiamo, è quello di perdere almeno 25 kg entro Natale e ...

Oroscopo del 14 novembre : Ariete insicuro - preoccupazioni familiari per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 14 novembre è pronto a svelare come sarà la giornata di giovedì. Amore e amici, ma anche lavoro e faccende di casa saranno al centro dell'attenzione. A metà settimana la fatica inizia a farsi sentire per tutti. L'Ariete dovrà fare i conti con uno strano senso di insicurezza mentre la Bilancia avrà a che fare con una serie di preoccupazioni familiari. Previsioni del 14 novembre: da Ariete a Vergine Ariete - In questa ...

Previsioni astrologiche 14 novembre : Gemelli instancabili - shopping per Bilancia : Giovedì 14 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno dei Gemelli, mentre Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno sarà sui gradi del Capricorno ed Urano si troverà nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Luna transiterà nella settima casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno ...

L'Oroscopo del 13 novembre : Cancro affaccendato - giornata favorevole per Bilancia : L'Oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre rivela come sarà la giornata per ciascun segno. La Luna, in fase calante ispirerà una trasformazione interiore ed esteriore. Non a caso molti segni si sentiranno maggiormente motivati. In questo mercoledì, i nati del Cancro saranno oberati di faccende mentre i Bilancia vivranno una giornata favorevole. Lavoro, amicizia, amore, salute e figli, approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le ...

L'oroscopo di domani 12 novembre : Capricorno ambizioso - Bilancia arrendevole : L'oroscopo di martedì 12 novembre, dedicato alle opportunità lavorative e all'amore, segue i cambiamenti dinamici dei pianeti e trae dei consigli benefici per raggiungere la serenità, facendo concretizzare i successi nel modo migliore. La comprensione dei transiti planetari positivi nelle previsioni astrologiche, segno per segno, punta un riflettore sull'attuazione dei progetti, arginando paure e insicurezze e a volte osando con grande abilità. ...

L'oroscopo del 12 novembre : discussioni per Cancro - alti e bassi per Bilancia : L'oroscopo del 12 novembre è pronto a svelare la situazione astrologica di ciascun simbolo zodiacale: se l'Ariete dovrà fare molta attenzione a certe persone, il Cancro potrebbe discutere con il partner mentre lo Scorpione avrà le idee chiare. Ci saranno tante faccende e questioni da affrontare per molti: in seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni. L'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata dovete essere più ...