Venezia | acqua alta in città | la marea supera i 180 centimetri

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il maltempo sta flagellando ormai da ieri, 12 novembre, tutto il nostro Paese. Alcune zone del Sud sono state colpite in maniera piuttosto violenta, ad esempio nel Salento, dove si sono registrati ingenti danni alle colture ed intere aziende agricole adesso rischiano di perdere il raccolto. Anche in Basilicata si sono registrare condizioni di criticità: Matera è stata quasi sommersa da un'alluvione lampo che ha trasformato le strade del centro storico in veri e propri fiumi. Ma non va meglio al Nord Italia, specialmente a, dove nelle ultime ore la cosiddettaè salita in maniera piuttosto preoccupante. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, si sono raggiunti eti i 180 cm, alcune stime parlano di 187-188 cm. La Protezione Civile sta continuamente monitorando la situazione e alle 23.30 del 12 novembre l'emergenza pare provvisoriamente essere ...

