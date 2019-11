Per Google i problema di batteria di Nexus 6P sono stati risolti | ma non è vero

I Google Play Services Per AR disponibile Per altri smartphone : ecco i modelli supportati : I Google Play Services per AR sono adesso disponibili su un gran numero di smartphone fra cui LG G8X ThinQ, LG Q70, OPPO F11 Pro, OPPO K5 e molti altri L'articolo I Google Play Services per AR disponibile per altri smartphone: ecco i modelli supportati proviene da TuttoAndroid.

Google a lavoro Per arginare al più presto il problema dei crediti scomparsi su Opinion Rewards : Google sta lavorando per introdurre un sistema di notifica per avvisare l'utente circa la scadenza del credito accumulato su Google Opinion Rewards L'articolo Google a lavoro per arginare al più presto il problema dei crediti scomparsi su Opinion Rewards proviene da TuttoAndroid.

Google ha raccolto dati sanitari di 50 milioni di Persone : "Risultati di laboratorio, diagnosi mediche e registri di ospedalizzazione, tra le altre categorie, equivalenti ad una storia sanitaria completa, completa di nomi dei pazienti e date di nascita", il Wall Street Journal ha rivelato il progetto "Nightingale". Si tratta di una collaborazione tra Google e Ascension, una delle piu' grandi catene di ospedali degli Stati Uniti, che punta a raccogliere e digitalizzare i dati sanitari di decine di ...

GRID : la versione Per Google Stadia avrà una modalità con 40 macchine in pista : GRID è già disponibile sulle attuali piattaforme da qualche settimana, tuttavia come ben sapete, il racing di Codemasters sarà disponibile anche su Google Stadia. Durante una recente intervista, Mark Green (Development Director) ha parlato delle funzionalità esclusive che presenterà la versione Stadia:"Sviluppare su un qualunque nuovo hardware è sia eccitante che interessante. Una delle funzionalità esclusive della versione Stadia è una modalità ...

Google Maps mostrerà presto i brand anche nella schermata di pianificazione del Percorso : Con un aggiornamento che arriverà nel corso delle prossime settimane, Google Maps mostrerà i punti di interesse sponsorizzati anche nell'interfaccia di navigazione. L'articolo Google Maps mostrerà presto i brand anche nella schermata di pianificazione del percorso proviene da TuttoAndroid.

Non ci sono buone notizie Per chi aspettava queste app di Google sul Samsung Galaxy Watch Active 2 : Samsung conferma che le applicazioni ufficiali di YouTube, Google Translate non arriveranno sul Galaxy Watch Active 2 L'articolo Non ci sono buone notizie per chi aspettava queste app di Google sul Samsung Galaxy Watch Active 2 proviene da TuttoAndroid.

Google - spiati milioni di pazienti Per allenare la sua intelligenza artificiale : Il Wall Street Journal lancia l’allarme su Project Nightingale, che coinvolgerebbe 153 ospedali Usa e medici e persone a loro insaputa. Ma in realtà le voci su questo progetto erano già note da tempo

Google Home Mini torna in offerta a un prezzo suPer da Unieuro e MediaWorld : Google Home Mini torna a un prezzo davvero super da Unieuro e MediaWorld: lo smart speaker con Google Assistant è infatti in promozione a meno di 20 euro, anche online. L'articolo Google Home Mini torna in offerta a un prezzo super da Unieuro e MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre Per alcuni Google Pixel 4 sono in ritardo ma si faranno Perdonare con una novità : L'aggiornamento di sicurezza di novembre è stato rilasciato per i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL la scorsa settimana ma ancora qualcuno lo attende L'articolo Le patch di novembre per alcuni Google Pixel 4 sono in ritardo ma si faranno perdonare con una novità proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk Per Assistant : che cos’è e come funziona : Una delle novità introdotte Google con i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è rappresentata da un nuovo modo per attivare Google Assistant. Ecco come funziona L'articolo I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant: che cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.

Google Foto nasconde un particolare filtro Per migliorare le foto Astrofotografia : Google foto mette a disposizione un filtro Astro per migliorare le foto scattate con la modalità Astrofotografia della Google fotocamera dei Google Pixel. L'articolo Google foto nasconde un particolare filtro per migliorare le foto Astrofotografia proviene da TuttoAndroid.

Non è solo la memoria limitata a non Permettere la registrazione di video in 4K 60 fps con Google Pixel 4 : Uno sviluppatore di XDA potrebbe aver scoperto il vero motivo che ha portato Google a rimuovere la registrazione di video in 4K 60 fps dai Google Pixel 4. L'articolo Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps con Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

“Ok Google - preparami un bagno caldo” - arriva la compatibilità con vasche e rubinetti Per Assistant : “Ok Google, preparami un bel bagno caldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà: Google infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da bagno, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato ...

Google fonda un’alleanza contro le app Android Pericolose : (Foto: Google) Google ha fondato App Defense Alliance assieme a specialisti di cybersecurity come Eset, Lookout e Zimperium per andare a creare uno strumento solido e efficace contro la lotta ai malware che infestano il mercato Play Store di applicazioni per Android. Lo scopo principe dell’alleanza è quello di intercettare sul nascere tutti quei software con rischi spesso molto gravi e scoperti anche a mesi e milioni di download di ...