Otto e mezzo | difetti della differita Anteprima in onda due volte e sigla interrotta a

Otto e mezzo - Scanzi su Salvini : 'Sopravvive a malapena alle sciocchezze che dice' : In campo politico continua a tenere banco il tema Ilva. È noto che ArcelorMittal è pronta a lasciare l'acciaieria di Taranto, ma il dibattito si articola attorno al cosiddetto scudo penale. La revoca dell'immunità rappresenterebbe uno degli strumenti che permetterebbero al colosso indiano di recedere dal contratto sull'impianto pugliese. A rischio ci sono sedicimila posti di lavori, considerando anche l'indOtto. Sono in tanti a ritenere che il ...

Otto e mezzo - Scanzi : 'Governo attaccato con la colla - gli do 3% di possibilità' : C'è attesa per conoscere quello che sarà il destino del governo. C'è la consapevolezza generale che il successo della Lega e del centro-destra nelle ultime tornate elettorali e i sondaggi che vedono indietro la maggioranza giallorossa rispetto agli avversari, non faccia che acuire le difficoltà di un sodalizio che fatica a restare unito, diviso dalle profonde diversità. A puntare il proprio focus sulle difficoltà dell'esecutivo di restare in ...

Barbara Lezzi - Laura Castelli a Otto e Mezzo : "Ilva - nel M5s non c'è nessun problema" : Barbara Lezzi, ex ministro che si è occupata dell'Ilva, dice che "non voterei il paracadute legale nemmeno se me lo chiedesse Conte". C'è un problema nel M5s? La domanda, la cui risposta apparirebbe scontata, viene girata alla grillina Laura Castelli negli studi di Omnibus, su La7. Piuttosto sconcer

Otto e mezzo - il retroscena di Annalisa Cuzzocrea : "Molti mettono in discussione la leadership di Di Maio" : Annalisa Cuzzocrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, svela un retroscena tragico su Luigi Di Maio: "Molti nel Movimento 5 stelle mettono in discussione la sua leadership". La prima, ricorda la giornalista, è sta "Barbara Lezzi sull'Ilva prendendo gli applausi in aula. In questo momento sono qu

Otto e mezzo - Sgarbi su scorta Liliana Segre : 'A me e Salvini minacce più gravi' : Il no delle forze di destra alla così detta 'Commissione Segre', le minacce ricevute dalla senatrice a vita e la scorta assegnatele. Sono questi i temi che, in questo momento, ruotano attorno alla figura di Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. Sulla vicenda si è espresso Vittorio Sgarbi. Ospite di Otto e mezzo, trasmissione di La 7 condotta da Lilli Gruber, ha manifestato apertamente la sua stima nei confronti della ...

Otto e mezzo - Marianna Aprile : "Conte all'Ilva è un atto politico importante. Di Maio si fece umiliare" : Marianna Aprile, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commenta la visita, contestata, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Ilva di Taranto: "Questo è stato un atto politico importante, anche per il paragone implicito ma evidente con la figura di Luigi Di Maio che dopo l'accordo

Commercio : accordo Ue-Cina - Corrao (M5S) 'in lista Igp nessun prodOtto del Mezzogiorno' (2) : (Adnkronos) - "Mi auguro - conclude Corrao - che la nuova Commissione, che ancora tarda ad insediarsi, riveda questo metodo assolutamente errato di creare liste di prodotti da salvaguardare e di sacrificare le produzioni del meridione. Si pensi piuttosto ad un metodo per individuare controlli ed azi

Paolo Mieli a Otto e mezzo : "Il governo Pd M5s e Renzi peggiore di quello con la Lega - meglio tornare al voto" : Oltre ogni immaginazione. L'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, regala un giudizio spietato sul governo giallorosso, alla luce del devastante spettacolo offerto all'Italia e al mondo sulla crisi dell'Ilva e la totale dimostrazione di impotenza esi

Otto e mezzo - Annalisa Cuzzocrea accusa Pd e Di Maio : "Auto-sabotaggio nel governo" : Un caso di "autosabotaggio" nel governo. A Otto e mezzo ospite in studio è Annalisa Cuzzocrea, giornalista di Repubblica che da anni segue da vicino il Movimento 5 Stelle. "Il governo - spiega - ha una colpa molto grave". Si parla di Ilva, su cui si è innescata una drammatica crisi che rischia di tr

Ex Ilva - Travaglio a ‘Otto e mezzo’ : “È incredibile dare colpa a chi ha tolto scudo penale anziché ai governi che hanno fatto 12 decreti salva-Ilva” : “Ex Ilva? È semplicemente incredibile che si dia la colpa a quelli che hanno tolto quell’inverecondo scudo penale a questi signori, anziché a coloro che hanno fatto 12 decreti salva-Ilva per sottrarre tre gestioni di una fabbrica inquinante, avvelenatrice e omicida nel corso degli ultimi 7 anni all’azione della magistratura“. È il j’accuse del direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, alla stampa italiana ...

Prima a Otto e mezzo - poi a Quarta Repubblica. La curiosa 'maratona' di Calenda - Sallusti e Telese : Prendi due programmi su due reti concorrenti con tre ospiti identici, uno stesso tema su cui farli confrontare e mandali in onda a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro. Una fantasia? No, piuttosto l’esatta cronaca di ciò che è accaduto lunedì sera poco dopo l’ora di cena.Da una parte La7, dall’altra Rete 4, nel primo caso Otto e mezzo, nel secondo Quarta Repubblica. Lilli Gruber invita Carlo Calenda, Luca Telese e Alessandro Sallusti in ...

Otto e mezzo - Scanzi attacca Di Maio : 'L'esperimento te lo fai a casa tua - non in Umbria' : Le elezioni Regionali in Umbria potrebbero avere lasciato il segno nei rapporti tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle. In attesa di capire in che modo si evolveranno le cose a livello nazionale ed eventualmente quello che sarà il destino del governo giallorosso, Luigi Di Maio ha, di fatto, già dichiarato fallito l'esperimento di corsa a braccetto tra dem e grillini nelle elezioni umbre. Tuttavia, Andrea Scanzi, ospite della ...

Otto e mezzo - Sgarbi sulle regionali in Umbria : "Catastrofe Pd-M5s - quanto prenderà Salvini". Cifre mai viste : "Non ha bisogno di speculare". Vittorio Sgarbi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, prevede per Matteo Salvini una larga e storica vittoria alle regionali in Umbria del 27 Ottobre, anche al di là delle polemiche sulla sicurezza e le misure carenti del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Leggi