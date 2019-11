Napoli meglio col 4-3-3 Errori di Koulibaly si vedono di più senza Albiol e su De

Rifiuti - il paradosso di Napoli e Roma : meglio vivere in città che nelle periferie con gli spazi verdi : I dati che ormai, nonostante tutto, cominciano ad essere prodotti e resi pubblici dai registri tumori, mostrano nelle città metropolitane di Napoli e Roma un “paradosso” epidemiologico che nessuno vuole vedere: ci si ammala e si muore di più dove ci sono più spazi verdi, aree demaniali o spazi privati ma abbandonati, che possono essere “rimpinzati” di monnezza varia e spesso tossica, da abbandonare perché prodotta in regime di evasione fiscale. ...

Il Giornale : Conte e i privilegiati rivoltosi del Napoli sono ingrati e scollati dalla realtà. Meglio Balotelli : Su Il Giornale, Benny Casadei Lucchi scrive che è molto Meglio Balotelli sia di Conte che dei rivoltosi del Napoli. In lui – e nel suo calcio furioso al pallone contro il razzismo – c’è più umanità e partecipazione alle cose terrene, alla vita di noi comuni mortali. Conte, assunto per un milione di euro al mese dalla sua azienda, le urla contro, ingrato, e la accusa di non acContentarlo. Il gruppetto di “rivoltosi ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “A Napoli esame duro ma prestigioso! Vogliamo rimanere nella parte alta. Il potenziale offensivo è di enorme livello - forse meglio della Juve. In dubbio Palomino e…” : Gasperini in conferenza stampa Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa presso il centro sportivo di Zingonia, ha analizzato il match contro il Napoli: Gli esami sono tanti, la laurea quando arriva? “Domani è un altro esame, il più difficile. A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, ti danno una bella forza per affrontare gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus ...

Napoli - Bargiggia demolisce Ancelotti : “Per questi risultati era meglio non si scomodasse. Per salvare la stagione ci vuole la semifinale di Champions” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset. Queste le parole di Bargiggia “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. Per fare un campionato del genere in Italia, non è il caso di scomodare Ancelotti. È stato preso per ...

CorSport : la meglio gioventù del Napoli. Dal 2004 sempre a caccia dei talenti : Avere un progetto vuol dire essere capaci di guardare in lontananza e di giocare di anticipo arrivando prima degli altri. In questo senso, scrive il Corriere dello Sport, il Progetto del Napoli va avanti dal 2004, da quando cioè è arrivato De Laurentiis. La società ha la sua filosofia aziendale per cui il passo deve essere sempre proporzionato alla gamba. Nel tempo ha portato a Napoli, in ordine cronologico, Lavezzi, Hamsik, Cavani, Koulibaly, ...

Optima al TEDx Napoli 2019 sul tema Behind : conosciamo meglio Paola Barbato e Mariafelicia Carraturo dell’edizione 2018 : Con Optima al TEDx Napoli 2019 si rinnova l'appuntamento con l'esperienza TED al Teatro Trianon Viviani. Dopo il successo del 2018, quest'anno gli speaker ci aspettano domani, 26 ottobre, per parlarci del tema Behind. Optima e Optimagazine saranno presenti anche quest'anno come partner e media partner. Behind è quanto si nasconde dietro un progetto, come descritto sul sito ufficiale dell'evento: Cosa si nasconde dietro le apparenze?C’è ...

Ancelotti alla Uefa : “Champions per il Napoli? Rappresenta un test per fare sempre meglio” : Uefa.com ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Napoli. Riferisce il sito che il tecnico azzurro ha un rapporto speciale con la massima competizione europea per club. Dalle ore passate a giocare all’oratorio, fino alle Coppe dalle Grandi Orecchie alzate al cielo negli stadi più importanti. Ancelotti ha sempre avuto un filo conduttore: la passione per il pallone. Queste le sue parole: Quando pensi al calcio, a ...

Ancelotti : “Gestione buona - possiamo fare meglio. Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo aspettiamo a Napoli. Milik ha ritrovato la chimica - Di Lorenzo una sorpresa ogni volta che gioca! Insigne…” : Carlo Ancelotti parla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, ...

Genk-Napoli - Ancelotti sorride a metà : “dovevamo finalizzare meglio. Insigne? L’ho visto poco brillante” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il pari ottenuto in Belgio, soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne Una serata particolare per il Napoli in Belgio, gli azzurri non sfondano e si portano a casa un pareggio contro il Genk che non può soddisfare Ancelotti soprattutto per quanto riguarda la fase di finalizzazione. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara, l’allenatore di Reggiolo ha ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...