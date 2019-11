Maltempo a Venezia | la cripta della Basilica di San Marco allagata | l’acqua raggiunge il

Maltempo a Venezia - l'acqua alta invade l'hotel Gritti Palace. VIDEO : Le porte chiuse non sono bastate a impedire l'ingresso di litri e litri di acqua provenienti dal canale (le foto). A Venezia , che da ieri si trova invasa dall'acqua alta (IL LIVEBLOG) ogni casa, albergo, negozio o ristorante si trova in pericolo. Non è stato risparmiato neppure lo storico Hotel Gritti Palace, che si affaccia sul Canal Grande, proprio di fronte alla Fondazione Peggy Guggenheim in uno degli angoli più suggestivi della città. Le ...

Maltempo - a Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Maltempo - Matera invasa dal fango. Acqua alta a Venezia. DIRETTA : Oggi allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia. Arancione in Puglia, gialla in altre dieci regioni. Scuole chiuse in diversi comuni del Metapontino, anche a Mater. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari