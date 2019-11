In Un Capitano sarà Pietro Castellitto a prestare il volto a Francesco Totti?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Unha trovato finalmente il suo protagonista? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio di sì visto che potrebbe esserea vestire i panni, e le scarpette, dinella serie a lui dedicata. Il progetto che dovrebbe essere destinato a Sky metterà insieme sei episodi da 50 minuti per raccontare le gesta del Pupone dal 1975 al 2017, anno in cui ha deciso di lasciare il calcio giocato e la sua Roma, l'unica squadra in cui ha giocato da vero leader. Per questo il pubblico lo ama e adesso non vede l'ora di seguire la serie a lui dedicata per scoprire i retroscena di quel ragazzo che tra sacrifici, valori e sudore ha saputo rendere grande il suo nome. Non è la prima volta che si parla di questo progetto per la tv e se in un primo momento tutto sembrava incerto, adesso sembra che la serie tv stia prendendo forma tant'è che si pensa già alla messa in ...

LegaSalvini : ++ STASERA MATTEO SALVINI OSPITE DA MASSIMO GILETTI ++ Questa sera, alle ore 21:05, il Capitano sarà ospite a… - Notiziedi_it : Pietro Castellitto sarà Totti nella fiction ‘Un capitano’ - ElioFeliciani : @IlCastiga @SoniaLaVera Stavo vedendo il Capitano su La7 e la chiave per aprire la libertà sarà tutto sulle regionali dell’Emilia Romagna -