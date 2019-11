Fonte : ilpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un funzionario locale di un partito politico libanese èmartedì a Beirut dai militari che stavano cercando di farsi spazio in una strada chiusa dai manifestanti antigovernativi: l’uomo è la prima persona uccisa nelle recentiin

ilpost : In Libano è stato ucciso un manifestante, il primo dall’inizio delle proteste - RicCavalier : Ucciso un manifestante in #Libano. E' la prima vittima dall'inizio delle proteste il 17 ottobre. A ucciderlo sarebb… - bellogatto1 : RT @nonvotoilpd: Allo stato attuale 35 missioni italiane in 22 Paesi 5700 uomini impiegati 1100 in Libano 900 in Iraq-Kuwait 800 in Afgha… -