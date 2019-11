Il campione dell' Eredità Niccolò Pagani lascia il programma e torna ' tra i suoi ragazzi'

Ci vuole un vero campione dello scatto per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition : OnePlus ha finalmente svelato la data ed il prezzo di uscita del nuovo 7T Pro McLaren Edition L'articolo Ci vuole un vero campione dello scatto per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition proviene da TuttoAndroid.

VIDEO F1 - GP USA 2019 : highlights e sintesi della gara. Bottas in trionfo - Hamilton campione - Ferrari disastrosa : Ad Austin si è corso il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo in Texas dove Valtteri Bottas ha vinto la gara e Lewis Hamilton si è laureato campione del Mondo per la sesta volta in carriera: doppietta della Mercedes su un tracciato ostico col finlandese, scattato dalla pole position, che è riuscito a precedere il compagno di squadra superandolo a poche tornate dal termine. Giornata da incubo per la Ferrari: ...

VIDEO Moto2 - GP Malesia 2019 : gli highlights della gara. Brad Binder vince per la quarta volta in stagione - Alex Marquez è campione del mondo : Il Gran Premio della Malesia 2019 della classe Moto2 ha riflettuto in parte in pista i valori di quest’ultima parte di stagione con un Brad Binder strepitoso capace di vincere la seconda gara consecutiva davanti ad Alex Marquez, laureatosi quest’oggi campione del mondo con una tappa d’anticipo. Allo spagnolo è bastato arrivare secondo alle spalle di Binder e soprattutto davanti al suo primo inseguitore della vigilia Thomas ...

Moto2 – Binder vince il Gran Premio della Malesia - ma Alex Marquez è campione del mondo! : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto dietro Binder, un piazzamento che gli permette di laurearsi campione del mondo Alex Marquez è campione del mondo di Moto2, allo spagnolo basta il secondo posto ottenuto in Malesia per ottenere il secondo titolo in carriera dopo quello di Moto3 ottenuto nel 2014. AFP/LaPresse Un primato storico per la famiglia di Cervera, dato che per la prima volta due fratelli riescono ad essere campioni iridati ...

Classifica Mondiale Moto2 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : Alex Marquez campione! : Al termine del Gran Premio della Malesia si chiude ancora la lotta per la prima posizione nella Classifica del Mondiale della Moto2: vince Alex Marquez, che approfitta della tattica non perfetta di Brad Binder e trionfa in graduatoria prima dell’ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 262 2 Brad BINDER KTM RSA 234 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 230 4 Jorge NAVARRO Speed ...

Taekwondo - Vito Dell’Aquila PROFETA IN PATRIA! Vittoria eroica a Bari - è campione d’Europa! : Il Taekwondo italiano prosegue nella sua tumultuosa rinascita dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 e si cosparge d’oro. Merito di un ragazzo di 19 anni, Vito Dell’Aquila, capace di arrampicarsi fino alla vetta massima del Vecchio Continente nei -58 kg. Agli Europei in corso di svolgimento al Palaflorio di Bari, il giovane talento pugliese ha letteralmente mandato in visibilio il foltissimo pubblico presente, di ...

Colpo no-look e avversaria “al bar” : la giocata della giovane campionessa è già leggenda : Lei si chiama Adriana Diaz, ha 18 anni, è un’atleta di tennis tavolo (ping pong) e viene dal Porto Rico. Ai Giochi Panamericani di quest’anno ha conquistato il primo posto, assicurandosi le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Il video di questa giocata contro la brasiliana Bruna Takahashi ha fatto il giro del web: Colpo no-look mentre si volta indietro e avversaria spiazzata. L'articolo Colpo no-look e avversaria ...

Atletica : muore la campionessa paralimpica Marieke Vervoort. La belga ha scelto la via dell’eutanasia : Il percorso di vita della belga, campionessa paralimpica, Marieke Vervoort è giunto al termine. Come aveva annunciato alle Paralimpiadi di Rio 2016, dopo aver ottenuto la sua quarta medaglia, Marieke aveva già firmato tutti i documenti che che portavano all’eutanasia. Una vita di grandi sofferenze fisiche per lei: a 14 anni le era stato diagnosticata una malattia muscolare degenerativa, causa di dolori costanti, paralisi alle gambe e anche ...

Dramma nel mondo dello sport : morta la figlia del campione del mondo di Formula 1 : In tanti ricorderanno l’ex pilota di Formula 1 Jody Scheckter. Purtroppo un Dramma familiare ha sconvolto per sempre la vita e la famiglia del campione del mondo nel 1979 ed ex pilota anche della Ferrari: è morta sua figlia Ila, che aveva appena 21 anni, trovata senza vita nel suo letto, nella casa di famiglia in Hampshire, in Gran Bretagna. Ancora da chiarire le cause della morte della giovane, che da qualche mese soffriva di epilessia: secondo ...

Coppa Davis – La Spagna nelle mani di Rafa Nadal : il campione maiorchino nominato capitano della ‘Roja’ : Rafa Nadal nominato capitano della Spagna per la Coppa Davis 2019: il campione maiorchino guiderà la ‘Roja’ nel torneo di casa La prima Coppa Davis con il nuovo format, in scena dal prossimo 18 novembre sulla Caja Magica di Madrid, non potrà che avere nella Spagna, padrona di casa, una delle formazioni maggiormente sotto i riflettori. Il capitano della ‘Roja’ sarà Rafa Nadal, attuale numero 2 del ranking ATP, ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - l’ennesimo flop. Un ex-campione del mondo che gareggia da comprimario : figura pessima sulla pista della Honda : Prosegue la Via Crucis sportiva di Jorge Lorenzo. Anche il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP ha visto il maiorchino relegato al ruolo di semplice comprimario. Una ennesima prova ampiamente insufficiente, per essere gentili, per il cinque volte campione del mondo che ormai, per un motivo o per un altro, sembra più uno spettatore più che un pilota della classe regina. Dopo le “Caporetto” di Aragon e Buriram (che chiudevano un ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...