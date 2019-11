Friends tornerà in tv con la reunion del cast

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Siete pronti a ritornare al Central Perk? Bene, perché l’attesa sembra stia per finire. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, ildie gli ideatori della serie originale sono in trattativa con il canale Hbo Max per tornare insieme sul piccolo schermo. Tutti concordi, nessuno escluso.Per il ritorno dei sei amici newyorchesi ci sarà certamente da attendere e le trattative sono ancora lontane da una conclusione, ma da parte degli attori c’è il pieno interesse a rivestire i panni dei personaggi che li hanno resi celebri.Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli - ancora da definire - sulle tempistiche e la durata degli episodi. Se si tratterà di un’unica puntata celebrativa o di una nuova stagione, l’undicesima.Lada tempo era nell’aria. Sono trascorsi 25 anni dalla messa in onda del primo ...

