Conte | “I miei maestri? Lippi e Ancelotti”

Thiago Motta : “Sono Contentissimo dello spirito di squadra dimostrato dai miei giocatori” : Al termine della sfida Napoli-Genoa, Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco quanto dichiarato e prontamente riportato dalla redazione ForzAzzurri.net: “Sono contentissimo dello spirito di squadra che stasera hanno dimostrato i giocatori. Secondo me stiamo crescendo rispetto alla prima partita che abbiamo fatto. In alcuni momenti abbiamo cercato di rallentare il gioco e in altri lo abbiamo invece aumentato. Sono molto ...

Senatrice Segre - io insegnante - racConterò ai miei ragazzi la sua storia : Come faremo noi insegnanti a spiegare ai nostri studenti che Liliana Segre testimone dell’efferatezza del più feroce nazismo, perseguitata dalle leggi razziali del 1938, sfollata in altri Paesi che non l’accolsero e poi deportata dal binario 21 di Milano per il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove perse il padre e i nonni uccisi dalla follia umana, e da dove si salvò a un soffio dalla morte, che in questa ...

MALEDETTI AMICI MIEI/ Diretta : arrivano Paolo Conte e Giuliano Sangiorgi - 3 Ottobre - : MALEDETTI AMICI MIEI è il nuovo show di Rai 2 con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi. I primi ospiti sono...

Maledetti Amici Miei/ Anche Paolo Conte tra i protagonisti : Maledetti Amici Miei è il nuovo show di Rai Due con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber. Anche Paolo Conte tra i protagonisti.

Conte rivela : “Mai aperto un libro di matematica - chiedo scusa ai miei prof. Io friendzonato? Sì - una ragazza lo fece” : “La materia che più ho odiato? Non la odiavo, però posso confessare di non aver mai aperto un libro di matematica. chiedo scusa ai miei prof”. Nell’intervista a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde alle domande degli studenti. “Io friendzonato? Sì, una volta una ragazza lo fece. Ma ho friendzonato diverse volte anche io” ha scherzato Conte. Video Skuola.net L'articolo Conte rivela: ...

Inter – Conte soddisfatto della reazione dei nerazzurri : “i miei sono stati bravi a gestire un momento complesso - e sulla Juventus…” : Antonio Conte applaude l’Inter dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria: le parole del tecnico nerazzurro Sei su sei: questo il bilancio di vittorie dell’Inter in questo inizio di stagione di Serie A. I nerazzurri hanno trionfato oggi contro la Sampdoria al Marassi per 1-3, conquistando così in solitaria la vetta della classifica. “sono soddisfatto della vittoria. sono partite che quando le giochi in questo modo, con ...

Maledetti Amici Miei - il backstage con il maestro Paolo Conte : Queste immagini inedite del backstage delle sigle iniziali di Maledetti Amici Miei – l’atteso programma prodotto da Raidue in collaborazione con Ballandi che andrà in onda dal 3 ottobre in prima serata – vedono al pianoforte un ospite d’eccezione: il maestro Paolo Conte. Conte ha reinterpretato alcuni tra i suoi più grandi successi realizzando così sette sigle diverse, una per puntata. Nel video alcuni momenti dell’incontro tra ...

In arrivo “Maledetti Amici Miei” con sigle di Paolo Conte : Le immagini inedite del backstage delle sigle iniziali di Maledetti Amici Miei - l'atteso programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi che andrà in onda dal 3 ottobre in prima serata su Rai2 - vedono al pianoforte un ospite d eccezione: il Maestro Paolo Conte, che ha reinterpretato alcuni tra i suoi più grandi successi realizzando così sette sigle diverse, una per puntata. Nel video alcuni momenti dell'incontro tra Conte e i ...