Anticipo TFR | quando si può chiedere e quando no Tutte le regole

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato – qualsiasi sia la sua tipologia di contratto di lavoro (indeterminato, a termine, intermittente, part time, ecc.) – ha diritto a una somma aggiuntiva alla retribuzione, ossia il TFR (trattamento di fine rapporto). Si tratta di una somma maturata mese dopo mese dal datore di lavoro, che viene rivalutata annualmente in base ad alcuni indici. Il TFR ha le suesu calcolo, aliquote e tasse, ed disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la ...

