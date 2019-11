Impressionanti immagini arrivano da Gallipoli. Il mare ha letteralmente invaso strade e ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna basket - EuroCup in DIRETTA : trasferta israeliana per gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di UMaccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus c’è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d’andata per 96-77, e anche in quest’occasione parte ...

Andrea Bocelli clamoroso sulle molestie di Placido Dominigo : "Una cosa assurda" : Andrea Bocelli difende il tenore Placido Domingo dalle accuse di molestie e definisce "assurdo" il fatto che i teatri abbiano cancellato i concerti del musicista prima che il caso sia stato investigato a fondo. Il tenore, che sta preparando un tour negli Stati Uniti che iniziano il prossimo mese a S

Venezia - non solo la città : cancellato il litorale del Nord Est. Cnr : "Fenomeni estremi - sarà sempre peggio" : La marea devastante che ha inondato Venezia ha cancellato il litorale del NordEst. A Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, la spiaggia non c'è più, ci sono solo i danni. Nemmeno in questa zona, si era mai vista una marea così terrificante, riporta il Gazzettino. A Bibione il mare si è divorato il litor

Fdi : Meloni - 'continua crescita - aderisce consigliere regionale Maselli' (2) : (Adnkronos) - "Il confronto viene da lontano, passando attraverso Officine per l'Italia", conferma Maselli, a dimostrazione che "la storia liberal-popolare si poteva coniugare con la storia e la tradizione di Fratelli d'Italia". Oltre a Maselli, che si dimetterà da presidente della commissione Svilu

Fdi : Meloni - 'continua crescita - aderisce consigliere regionale Maselli' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Continua la crescita di Fratelli d'Italia. In una conferenza stampa a Montecitorio è stato annunciato il passaggio del consigliere regionale del Lazio Massimiliano Maselli, proveniente da 'Noi con l'Italia'. Fdi "si rafforza e si conferma l'opposizione più stringente alla

L’Eredità - il campione Niccolò Pagani spiazza tutti e si ritira : “Torno a fare il professore - il mio posto è là - tra i miei ragazzi” : Il super campione Niccolò Pagani si è ritirato a sorpresa dall’Eredità, il quiz pre-serale di Rai1. Il concorrente, tra i più apprezzati dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma per tornare al suo lavoro, l’insegnamento. È stato lui stesso a spiegare i motivi della sua scelta in una lettera letta durante il programma dal conduttore Flavio Insinna. “Come professore sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta – ...

Carcere e riforme - non dimentichiamo il mandato costituzionale : In questi giorni il Parlamento sta esaminando senza troppo clamore un testo legislativo che merita una certa attenzione, mentre molti occhi sono puntati sulla riforma della giustizia del ministro Bonafede. Si tratta dello schema di Decreto Legislativo correttivo del Riordino delle carriere delle Forze di Polizia, approvato dal Consiglio dei ministri e in queste settimane all’esame delle Commissioni parlamentari.In particolare si sta ...

Diabete. Non rinunciare al gusto! : L’alimentazione è una delle pietre miliari nella prevenzione e nel trattamento del diabete tipo 2, sia per il controllo glicemico sia nei confronti dei fattori di rischio cardio-metabolici e la riduzione delle malattie cardiovascolari. “L’aderenza a un modello alimentare mediterraneo, anche in assenza di calo ponderale – ha spiegato il prof. Giorgio Sesti, Presidente della Fondazione Diabete e Ricerca, in occasione della conferenza stampa per la ...

Al via Tienda - Missione Bellezza - il nuovo programma di Real Time : Dal 14 novembre, su Real Time, arriva un nuovo programma: Tienda - Missione Bellezza. Otto donne inconsapevoli del loro fascino chiedono aiuto a un team di esperti che rivoluzioneranno il loro look curandone lo stile, il make-up e l’immagine social. Nato da un'idea di Gabriele Parpiglia e Carlotta Micol Brignoli, il programma vuole mettere al centro la vita delle sue protagoniste che si rivelano essere piene di insicurezze. Donne con storie ...

Black Friday Amazon : torna il Xmas San Babila a Milano : torna anche quest'anno Amazon Xmas San Babila, l'evento esperenziale che celebra il Black Friday e dà il via allo shopping natalizio. L'evento avrà luogo dal 27 novembre al 1 dicembre in corso Venezia 2 a Milano e sarà ricco di appuntamenti. Ecco in cosa consiste e cosa potete fare nei padiglioni adibiti.Continua a leggere

Spese militari - ok all’acquisto di 9 aerei Piaggio e al rinnovo di altri 19 : costano 143 - 5 milioni : Il governo spenderà oltre 143 milioni per un programma di 10 anni, che prevede il rinnovo della flotta aerea, con l'acquisizione di 9 velivoli Piaggio P-180 Evo plus, e l'ammodernamento di altri 19 velivoli. Il Pd esulta perché la commessa rappresenta una boccata d'ossigeno per la Piaggio Aero Industries, che è in amministrazione straordinaria dal dicembre dello scorso anno.Continua a leggere

Corruzione - tangenti e ritardi : cos’è il Mose e perché non è stato ancora terminato : L'emergenza acqua alta a Venezia, dove si è registrato il record storico di livello della marea, ha riacceso i riflettori e le polemiche sul Mose, la barriera fra la laguna e l'Adriatico per scongiurare gli allagamenti in città, i cui lavori sono cominciati nel 2003 e mai portati a termine, per un totale di 7 miliardi di euro. Nel mezzo, inchieste e scandali di Corruzione che hanno coinvolto alcuni personaggi noti della politica locale e ...

Bolzano - via libera ai medici che non parlano italiano : protesta della Fnomceo : Sanità altoatesina ancora sotto i riflettori. Dopo i lugubri manifesti con l'uomo morto perché “il medico non sapeva il tedesco”, un'altra iniziativa arriva a minare l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una Legge provinciale che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chiede al Governo di esaminare e, nel caso, impugnare.Continua a leggere

Maltempo - da giovedì doppio ciclone in arrivo : venti - nubifragi e abbondanti nevicate : Il Maltempo che ha investito l'Italia continuerà a imperversare sulla Penisola a causa del'arrivo di due nuovi cicloni che già sono in agguato. La prima perturbazione da giovedì farà sentore i suoi effetti sul nord ovest ma nubifragi, vento forte e abbondanti nevicate incisteranno per tutto il fine settimana.Continua a leggere