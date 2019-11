10 gadget a tema zombie che amerai da morire

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Fanatici dei non morti, a raccolta! Tra oggi e domani esce nelle saleland – Doppio colpo, il sequel del film del 2009 Benvenuti aland. Aspettando di goderci sul grande schermo i morti viventi (evoluti per l’occasione in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja), abbiamo selezionato 10 accessori perhaolic che farebbero palpitare perfino il cuore (morto) di uno dei protagonisti. Dalla Barbie versione, gioiellino per collezionisti, fino al Monopoly in edizione limitata di The Walking Dead , ce n’è per tutti i gusti, giochi e inclinazioni. Perfino per decorare la casa non mancano i morti viventi: tende con unicorni marcescenti, sticker adesivi amani scheletriche e tombe scoperte per rendere più “vivaci” le placche elettriche e gli interruttori della luce… Altro che home sweet home. Sfogliate la gallery in alto per una full immersion davvero ...

