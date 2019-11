Trombetti | Napoli squadra senza più personalità Non protesta nemmeno per calci di rigore

Trombetti : Ancelotti ha 7 vite - basta un filotto per rilanciare il Napoli (ma basta parlare di scudetto) : Su Repubblica Napoli , Guido Trombetti analizza il momento del Napoli , tra alti e bassi. Come al solito, scrive. Il Napoli ha sempre fatto così, sempre stato “croce e delizia”. Dopo la partita di Salisburgo si è parlato di svolta. Poi, a Ferrara, il solito Napoli . “Assolutamente vietato fidarsi della sua continuità di rendimento, e quindi di risultati”. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per ottenere i tre punti, ...

Trombetti : il Napoli non vince e De Laurentiis tace. Gatta ci cova? : Su Repubblica Napoli, Guido Trombetti scrive della crisi attuale del Napoli e soprattutto del silenzio di De Laurentiis in merito. Qualcosa che sorprende, conoscendo il presidente. La squadra ha la peggiore classifica degli ultimi sette anni. Sembra non avere più un’identità, né anima e grinta, neppure quando, come a Torino, la partita è importante che sia vinta. Non può essere soltanto questione di moduli perché il risultato è lo stesso ...