Tonga, sisma 6.1 nell'arcipelago

Forte terremotoe isole, nel sud del Pacifico: una scossa di magnitudo 6,1 è stata registrata al largo dell'alle 12:03 ora locale, poco dopo la mezzanotte in Italia. Ilha avuto l'ipocentro a una profondità di 10 chilometri e l'epicentro 145 km a nord-ovest del villaggio di Pangai. Per ora non è stata diramata allerta tsunami.(Di martedì 12 novembre 2019)