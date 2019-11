TIMVision al fianco della eNazionale in vista di Euro 2020

TIMVision cambia logo e sarà al fianco della Nazionale : TIMVision logo Nazionale. In virtù della partnership ormai ventennale instaurata tra la FIGC e TIM, l’azienda di tlc ha deciso di rinnovare il logo di TIMVision, la Tv in streaming on demand del marchio. L’occasione per vedere da vicino la novità è ormai prossima: basterà infatti attendere il 12 ottobre, giorno in cui andrà in […] L'articolo TIMVision cambia logo e sarà al fianco della Nazionale è stato realizzato da Calcio e ...