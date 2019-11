Pokèmon Spada e Scudo Guida | Salvataggio automatico | soprannomi e Box Pokèmon

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 12 novembre 2019) Tra pochi giorni Pokèmone Pokèmonsaranno disponibili in esclusiva Nintendo Switch. Quest’oggi vogliamo condividere con voi unasu come funziona il Box Pokèmon, il sistema dei Salvataggi Automatici e il cambio nomi per i Pokèmon. Come funziona il Box Pokèmon Nel nuovo gioco della serie Pokèmon è presente uno strumento che permette di depositare i Pokèmon che non fanno parte della propria squadra. Attraverso i tanti Box disseminati per le terre di Galar potrete accedere alla lista dei Pokèmon in vostro possesso. Come funziona ilPer vostra fortuna in Pokèmone Pokèmonsono presenti i salvataggi automatici, i quali vengono attivati di default nel corso dell’avventura, come ad ...

