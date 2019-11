Outlook iOS | eventi imminenti in Posta in arrivo

Fonte : surface-phone

(Di martedì 12 novembre 2019) Breve comunicato per informarvi chesi è aggiornato per iOS e iPadOS introducendo una nuova funzionalità utile per ricordare gli. Novità in questa versione Tieni sotto controllo i prossimi! Adessomostra glidel calendario direttamente nella parte superiore della tuain, 30 minuti primi dell’inizio. Fix di bug e miglioramenti generali. La nuova versione di Microsoftper iPhone e iPad è numerata 4.11.0 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! ‎Microsoft(Free+, App Store) →

andreazenatti93 : RT @HDblog: Outlook per iOS si aggiorna: arrivano gli eventi nella Posta in arrivo - HDblog : Outlook per iOS si aggiorna: arrivano gli eventi nella Posta in arrivo - WindowsBlogIta : Microsoft Outlook per iOS introduce gli eventi imminenti nella posta in arrivo -