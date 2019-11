Napoli con limiti tecnici e un centrocampo leggero che non protegge la difesa?

Contro il Napoli - il Milan senza Bennacer e Calhanoglu : Il Milan non potrà schierare Bennacer e Calhanoglu Contro il Napoli. Sono tra i tredici squalificati per la 13esima giornata di Serie A. Oltre ai due centrocampisti rossoneri il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata anche Malinovskyi dell’Atalanta, Mateju del Brescia, Hernani del Parma, Bani del Bologna, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Cionek e Tomovic della Spal, Danilo del Bologna, Becao e Okaka ...

Moggi : Napoli irriconoscibile. Chissà se ad Ancelotti sarà consentito di guarirlo : Nella sua consueta rubrica su Libero, “Il pallone di Luciano”, Luciano Moggi commenta l’attuale situazione del Napoli. Difficile prevedere il futuro della squadra, scrive, dopo che, con il pareggio contro il Genoa di sabato scorso, si è allontanata ancora di più dalla vetta. L’ammutinamento di martedì, il caos che ne è seguito, e i fischi del pubblico, hanno lasciato il segno in quasi tutti i giocatori, a cominciare da ...

Ospina rassicura il ct della Colombia : “Sto bene al Napoli e continuo a lavorare” : Il ct della Colombia dal ritiro della Nazionale aveva espresso le sue preoccupazioni per Ospina e per il fatto che gioca poco nel Napoli. “Sono preoccupato perché Ospina non gioca. In futuro potrebbe essere un problema, penso che a gennaio Ospina debba riflettere sul suo futuro” “Estoy preocupado porque Ospina no está jugando en su equipo” Carlos Queiroz.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/YRe7MxXzKy — Win Sports ...

Ammutinamento Napoli - Edo De Laurentiis ha dato il via : il racconto : Ammutinamento Napoli, Edo De Laurentiis ha dato il via: il racconto Ammutinamento Napoli Edo De Laurentiis| Un polverone che non sembra placarsi quello sollevatosi in casa Napoli dopo l’Ammutinamento della squadra al termine della partita contro il Salisburgo, con gli azzurri che hanno deciso di disertare il ritiro imposto dalla società dopo il KO di Roma. Secondo quanto riportato dal noto portale “Dagospia”, a far ...

Entro 15 giorni il Napoli convocherà i calciatori per il mancato ritiro : Da quando c’è stato l’ammutinamento dei calciatori azzurri, dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo, oltre alle brutte prestazioni della squadra, a tenere banco è la reazione giuridica che intraprenderà De Laurentiis. Vediamo insieme quali sono le possibilità e come si svolgeranno le cose. Premessa: i calciatori sono lavoratori dipendenti e, seppure ultrapagati, a loro si applicano le leggi in materia di lavoro ...

Napoli - altro colpo contro i calciatori anti-ritiro : sfasciata l'auto della moglie di Zielinski : altro colpo contro i "rivoltosi" anti-ritiro del Napoli. Dopo il brasiliano Allan, a cui hanno svaligiato la casa, i ladri prendono di mira anche il polacco Piotr Zielinski: domenica mattina alcuni ignoti hanno sfasciato il lunotto anteriore della Smart, di proprietà della moglie del centrocampista

Napoli - furto alla moglie di Zielinski : il caos continua : Napoli, furto alla moglie di Zielinski: il caos continua Non solo allan, gesti intimidatori e vergognosi anche nei confronti della moglie di Zielinski. Alcuni ladri hanno infatti rubato lo stereo e il navigatore dell’auto della moglie del calciatore polacco che hanno chiaramente provocato shock e tanta paura. Il racconto de La Repubblica “I ladri hanno strappato via lo stereo e il navigatore dall’auto rompendo il vetro del ...

Napoli - sassi contro treno Metro : finestrini rotti - panico a bordo. In fuga banda di ragazzini : Paura sulla Linea 2 della Metropolitana. Un vagone è stato bersagliato da una sassaiola di pietre di grosse dimensioni che hanno provocato la rottura di alcuni finestrini. Per fortuna non ci...

Spagna : Napoli - spero Fi sostenga Partido popular in sfida con Vox : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Forza Italia, il mio partito, sostiene il Partido popular di Pablo Casado Blanco, impegnato in una difficile sfida elettorale, contro il partito di estrema destra Vox, guidato dal nostalgico franchista Santiago Abascal Conde e sostenuto dai nostri alleati Meloni e Salvini? Oppure per quieto vivere ripetiamo l’errore della commissione Segre, e restiamo silenti e muti? Mi auguro che qualche voce ...

Spagna : Napoli - spero Fi sostenga Partido popular in sfida con Vox : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Forza Italia, il mio partito, sostiene il Partido popular di Pablo Casado Blanco, impegnato in una difficile sfida elettorale, contro il partito di estrema destra Vox, guidato dal nostalgico franchista Santiago Abascal Conde e sostenuto dai nostri alleati Meloni e Salvini? Oppure per quieto vivere ripetiamo l’errore della commissione Segre, e restiamo silenti e muti? Mi auguro che qualche voce ...

Savelli : la differenza tra Napoli e Inter è che la pura rabbia non funziona senza controllo : Su Libero Claudio Savelli scrive di Inter e Napoli e del differente modo che hanno trovato per uscire e non uscire dalla crisi in cui sono piombate dopo il martedì di Champions della scorsa settimana. Conte, con le sue dichiarazioni contro la società, cercava di far compiere alla squadra un salto di qualità mentale. Ci è riuscito. “La squadra non è venuta meno alle sue responsabilità. Anzi, ha sfoderato una delle migliori prestazioni ...

Elogio della prudenza - il Napoli prosegua con Ancelotti : Stendhal nel fare l’Elogio della prudenza scriveva “Un individuo anche mezzo scemo, ma che sia accorto, sempre prudente, assapora spesso il piacere di avere la meglio sugli uomini di immaginazione”. Questa citazione mi sembra si attanagli alla situazione del Napoli alla perfezione. Nella nostra città gli uomini di immaginazione purtroppo abbondano. E starnazzano al motto facimmo ammuina. La prudenza viene trattata come ignavia. Il cambiamento ...

Serie A - crisi Napoli : lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso dell’era De Laurentiis. L’Inter sorride (senza convincere) : C’è la sofferenza e il premio finale, per l’Inter. C’è il buio pesto per il Napoli. Dopo ammutinamenti, polemiche, e un martedì di Champions bollente il ritorno in campo in campionato porta umori diametralmente opposti per nerazzurri e partenopei. In casa Inter la tensione, dopo le accuse di Conte alla società nel post gara di Dortmund si avverte e il Verona quasi ne approfitta: l’Inter è imprecisa e bruttina, gli ...

Sconcerti : Napoli - nessuno ha più fiducia nell’altro : C’è poco da fare, il campo parla da solo e il risultato del SanPaolo di ieri sera ha condannato ancora una volta il Napoli. È duro il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. che scrive del momento difficilissimo del Napoli. Con l’ennesimo pareggio di ieri contro il Genoa (0-1) il Napoli aggrava le sue difficoltà e fa emergere sempre di più la grande distanza che c’è tra quello che la squadra fa in campo e quello ...