Manovra | Renzi | “Il problema non è la legge di bilancio ma l’incertezza sugli

Manovra : E. Savino (FI) - ‘spending review? Renzi tagliò solo Cottarelli’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – ‘L’unica spending review che fece il governo Renzi fu quella di tagliare il commissario alla spending review Cottarelli. Non è quindi credibile Italia viva dal momento che i partiti della sinistra, spesso per motivi ben poco nobili, non hanno mai avuto interesse a far diminuire la spesa pubblica improduttiva e gli sprechi, ma al contrario hanno avuto sempre interesse ad aumentare le tasse per poter ...

Manovra - Zingaretti : “Polemiche di Renzi operazione di basso livello. Fiber? Salvini accusa Conte di atto che ha fatto lui” : “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una Manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”. Nicola Zingaretti evoca esplicitamente Matteo Renzi e le polemiche provenienti da Italia Viva sulla legge di Bilancio. “Combatto anche per Renzi, se pensa che ...

Manovra - auto aziendali : tasse dimezzate o azzerate. Intanto Zingaretti attacca Renzi : Il segretario dem critica il fuoco amico del leader di Italia Viva: «Se pensa che fare le polemiche è un modo per conquistare voti ha capito male»

Giuseppe Conte e le imboscate di Renzi. Manovra - "l'incidente in Senato" : viene giù il governo? : Nuove frizioni sulla Manovra potrebbero indebolire ancor di più la maggioranza. Non è un mistero la contrarietà del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, su alcuni punti della prossima Manovra di bilancio, in particolare le tasse su plastica, zucchero ed auto aziendali. Il partito dell'ex premier st

Giuseppe Conte - tensioni nel governo sulla Manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m

CAOS GOVERNO/ Oddati - Pd - : Renzi - se la Manovra non ti piace si torna al voto : Il Pd si prepara ad una fase costituente e chiede collaborazione agli alleati. Se no si torna al voto. Le alleanze nelle Regioni? Una partita ancora aperta

Manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

Manovra : da Conte nessun commento a parole Renzi : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “In merito alle dichiarazioni rilasciate oggi in un’intervista dal senatore Matteo Renzi e in merito ad ogni altra polemica, Palazzo Chigi informa che non ci sono commenti o dichiarazioni da parte del Presidente Conte. Ogni dichiarazione o commento attribuito a Conte, è da ritenersi infondato”. Lo dichiara Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio.L'articolo Manovra: da Conte ...