LIVE Berrettini-Federer 5-6 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Prima forte, schiaffo al volo e smash a chiudere, reazione rabbiosa del romano! 30-40 Rimane corto l’attacco ane approfitta, prima palla break per lo svizzero. 30-30 Palla corta pregevole dell’azzurro! 15-30 Prova a reagirecon una prima vincente. 0-30 Stavolta il dritto finisce sotto il nastro, primo momento di difficoltà per il romano. 0-15 Dritto diin corridoio. 5-6 Rovescio del romano nuovamente in rete. 40-0 Colpo da maestro di Roger,spiazzato completamente. 30-0 Dritto in controbalzo vincente di. 15-0 Gestisce bene lo scambio, ma il rovescio definitivo si infrange sul nastro. 5-5 Che game giocato da, senza subire per niente la pressione. 40-15 Per la prima volta spinge bene con il drittoe viene a prendersi il punto a ...

