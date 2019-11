I giudici | Corona sconti di nuovo in carcere 9 mesi

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha annullato 9che Fabrizioaveva scontato in affidamento, tra febbraio e novembre 2018, stabilendo che dovra' discontarli e stavolta in, dove l'ex re dei paparazzi e' detenuto dida marzo. "Sono basito, senza parole - ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa, che assisteassieme al legale Antonella Calcaterra -. Impugneremo la decisione in palese contrasto", tra le altre cose, "con una sentenza di assoluzione" sul caso dei contanti nel controsoffitto. La decisione della Sorveglianza, secondo la difesa, "e' in palese contrasto di giudicato con la sentenza di assoluzione e sulle misure di prevenzione, nonche' in contrasto con una precedente valutazione dello stesso Tribunale di Sorveglianza". A fine aprile la Sorveglianza aveva deciso di revocare l'affidamento terapeutico per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina ...

