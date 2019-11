Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019)(Photo by Olly Curtis/Future via Getty Images)hain gran segreto idelle cartelle cliniche deidi 21 stati degli Stati Uniti per conto di un progetto in campoo che prende il nome di “Project Nightigale”. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal il progetto sarebbe stato eseguito dain collaborazione con l’operatoreo Ascension, che gestisce 150 ospedali in 20 stati e nel District of Columbia,però informare i medici né i. Iraccolti nel progetto che prende il nome da Florence Nightingale, colei che creò l’assistenza infermieristica moderna, includono risultati di laboratorio, diagnosi mediche e registri di ospedalizzazione fornendo così auna storiaa completa con tanto di nomi e date di nascita dei. Il rapporto che ha svelato l’attività segreta dispecifica che, nel ...

Asgard_Hydra : Google ha raccolto i dati sanitari di milioni di pazienti senza informarli - hacker_journal : Il #ProjectNightingale di #Google potrebbe aver raccolto decine di milioni di #cartelle #cliniche senza il consenso… - LucaStaccione : Luca Staccione ha raccolto la collezione Giocattoli Gzhel! -