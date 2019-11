Genova | bimbo di tre anni ha un malore per strada | muore al pronto soccorso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Un bambino di treè morto anel pomeriggio di lunedì, dopo aver avuto un. Lo riportano i media locali. Il piccolo, secondo quanto riferito dalla mamma, aveva avuto la febbre alta nei giorni scorsi: col passare delle ore si era sentito meglio ed era uscito insieme alla madre per accompagnare il fratello a scuola, a Sampierdarena. Nel tragitto, il bambino si è sentito male ed è stato trasportato aldell’ospedale pediatrico Gaslini di, ma non c’è stato niente da fare. Il pubblico ministero Paola Calleri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e verrà eseguito un esame medico per chiarire le cause del decesso. Il piccolo era in regola con i vaccini, e i medici escludono che possa essersi trattato di un attacco di meningite. Non si esclude, invece, che sia stata che una malformazione congenita ad aver aggravato le ...

MediasetTgcom24 : Genova, si sente male in strada: muore bimbo di 3 anni #genova - AinSophAur6 : RT @Graziel65255465: Genova, bimbo di 3 anni si sente male in strada e muore - Gazzetta di Parma - DavidG__ : RT @Graziel65255465: Genova, bimbo di 3 anni si sente male in strada e muore - Gazzetta di Parma -