Fabrizio Corona in carcere per altri 9 mesi in più | «Annullato periodo di affidamento»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 12 novembre 2019) I novecheaveva scontato in, tra febbraio e novembre 2018, sono stati annullati e dovranno essere scontati nuovamente, stavolta in: la decisione per l’ex re dei paparazzi, attualmente detenuto dallo scorso marzo, è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e ha fatto inviperire i legali di. «Sono basito, senza parole – ha spiegato l’avvocato Ivano Chiesa, che lo assiste assieme al legale Antonella Calcaterra -. Impugneremo la decisione in palese contrasto», tra le altre cose, «con una sentenza di assoluzione» sul caso dei contanti nel controsoffitto. La decisione della Sorveglianza, secondo la difesa, «è in palese contrasto di giudicato con la sentenza di assoluzione e sulle misure di prevenzione, nonché in contrasto con una precedente valutazione dello stesso Tribunale di Sorveglianza». A fine aprile la ...

Agenzia_Ansa : 'Fabrizio #Corona torni in carcere', annullati i 9 mesi scontati in affidamento #ANSA - GConfidenziale : Fabrizio Corona, nove mesi in più in carcere: l'ultima stangata dei giudici - tempoweb : #Corona dovrà scontare altri 9 mesi in carcere Annullato il periodo di affidamento -