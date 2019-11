Casting per il prequel della serie ' Rosy Abate-Le origini del male' e per un programma tv

Casting per uno short film da girare tra Roma e dintorni e di hostess per GiZa Eventi : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per realizzare un cortometraggio di produzione indipendente e di hostess per varie iniziative, soprattutto in Lombardia ma non solo, per l'agenzia GiZa Eventi. Un cortometraggio Per le riprese (di durata massima di tre giorni) di un corto di produzione indipendente, da effettuarsi nel mese di gennaio del prossimo anno tra Roma e zone limitrofe, si selezionano figure attoriali. Nello specifico, si ...

Vuoi essere la giovane Rosy Abate? Aperti i Casting per il prequel della fiction : La storia di Rosy Abate non è stata ancora narrata del tutto. Dopo Squadra antimafia e lo spin off dedicato alla regina di Palermo, la Taodue mette in cantiere il prequel dedicato al personaggio portato al successo da Giulia Michelini. A darne notizia è Pietro Valsecchi, ad della società di produzione televisiva e cinematografica. Il post di Taodue e le speranze dei fan di Rosy Abate Un video postato sui social della Taodue con tanto di hashtag ...

Casting a cura di Cineworld Roma per una fiction e selezioni di artisti per l'estate 2020 : Casting in corso, curati da Cineworld Roma, per una nota fiction. Sono poi tuttora aperte le selezioni per la ricerca di vari artisti, nell'ambito della prossima stagione estiva 2020, per attività da tenersi presso un lussuoso resort in Sardegna. Una fiction Per la realizzazione di una nota fiction televisiva, Cineworld Roma cerca ambosessi di nazionalità filippina di età compresa tra 18 e 50 anni. Per candidarsi è necessario inviare (tramite ...

Casting per un film del Centro Sperimentale di Cinematografia e per format internazionali : Selezioni tuttora aperte per la ricerca di una attrice di livello professionale per un film legato al prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Sono poi ancora aperte le ricerche di numerosi artisti (performers, danzatori, cantanti e altro ancora) per realizzare format internazionali connessi a spettacoli da tenersi a bordo di navi da crociera. Un film Per la realizzazione di un film di carattere pubblicitario e correlato al ...

Allerta Meteo - sarà un Sabato pomeriggio di forte maltempo al Sud : il nowCasting e le previsioni per Domenica : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si è spostato stamattina nelle Regioni del Sud dove si intensificherà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, infatti, forti piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna. Qualche pioggia anche in Liguria e sull’arcipelago toscano, sull’isola d’Elba. I fenomeni più intensi, dopo aver colpito Malta in ...

Roma - spot Atac per i Casting tra i dipendenti per la festa di Natale. I sindacati : “Clienti esasperati dal servizio e loro fanno le parodie di X Factor” : “Qui ci aggrediscono tutti i giorni, ma loro pensano a fare la parodia di X Factor”. È bufera fra i sindacati in Atac, la società dei trasporti di Roma, per una comunicazione interna diffusa dall’azienda che ha ideato uno spot che doveva risultare simpatico e che invece sta facendo arrabbiare in molto fra autisti, macchinisti e personale di stazione. Il video, di oltre 2 minuti, pubblicizza le audizioni che l’azienda terrà nella sede del 21 e 22 ...

Casting per la puntata pilota di una serie Tv del regista Luca Solina e per un web video : Sono attualmente in corso i Casting per la realizzazione della puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina e per un video destinato al web prodotto da Trunk Studio. Una serie Tv Per la puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina, sono in corso le selezioni di attori, attrici e figuranti. Le riprese verranno poi effettuate a partire dalla primavera del prossimo anno, per l'esattezza da ...

Casting per una serie tv e un film di Cineworld Roma e di Nonpanic per Amore Criminale : Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per una fiction, una serie televisiva e un nuovo film. Sono poi tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, sia maschili che femminili, per una una nota trasmissione televisiva di Rai 3. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di una importante serie televisiva. A tale proposito si ...

Casting per il film Il re granchio e per una commedia : Casting aperti per la ricerca di figure varie, anche senza esperienze in ambito recitativo, per un film prodotto da Ring film e dal titolo Il re granchio, ambientato nella Tuscia della fine dell'800. Sono poi tuttora aperte le selezioni di attori e attrici di livello professionistico per una commedia che verrà messa in scena a Roma nel 2020. Il re granchio Per realizzare un film dal titolo Il re granchio, prodotto da Ring film, sono aperte le ...

Casting per un video pubblicitario da girare a Milano e un web spot : Sono al momento in corso selezioni rivolte a famiglie (composte da madre, padre e figlia piccola) per realizzare un video pubblicitario per una agenzia immobiliare le cui riprese verranno effettuate nell'ambito della provincia di Milano. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e figuranti speciali per girare, a Milano città, uno spot destinato al web e correlato ad un marchio farmaceutico. In entrambi ...

Casting per 'Regina' prodotto da Rai Cinema con Bianca Film e per 'Miracoli Metropolitani' : Casting aperti per reperire varie comparse per la realizzazione di un Film co-prodotto da Rai Cinema con Bianca Film e dal titolo Regina. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici per uno spettacolo teatrale, dal titolo Miracoli Metropolitani, da mettere in scena il prossimo anno e con successiva tournée. 'Regina' Per la realizzazione del Film dal titolo Regina e diretto dal regista Alessandro Grande, sono attualmente in corso le selezioni per ...

Matrimonio a Prima Vista/ Luca Serena rompe il silenzio - al via i Casting per... : Matrimonio a Prima Vista 6 mesi dopo, polemiche dopo lo speciale di ieri sera: Luca Serena rompe il silenzio, al via i casting per la nuova edizione

Casting aperti per la serie Tv 'Tutta colpa di Freud' : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di diverse comparse per la realizzazione della serie televisiva Tutta colpa di Freud, prodotta da Lotus Production e con riprese da effettuarsi a breve a Milano. Tutta colpa di Freud Il noto film dal titolo Tutta colpa di Freud che presentava nel cast, tra gli altri, Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Claudia Gerini e Alessandro Gassmann, sta ora per 'trasformarsi' in una serie ...

Casting per un film con produzione italo-francese e uno spot pubblicitario : Selezioni in corso di attrici per una produzione cinematografica internazionale. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di diverse comparse, di varie età, per la realizzazione di uno spot nel settore dell'abbigliamento, con riprese da effettuarsi a Milano, Roma e Napoli. Una produzione cinematografica internazionale Per realizzare una produzione importante di carattere cinematografico italo-francese, con successiva distribuzione ...