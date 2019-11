Biella | pugni in faccia alla compagna | arrestato poi scarcerato un uomo di 54 anni

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Ennesimo caso di violenza domestica, stavolta a, dove venerdì scorso i poliziotti sono intervenuti in una casa del Vernato per rispondere a una richiesta di aiuto di una donna: il suo compagno, un 54enne, l'aveva appena picchiata e quando gli agenti sono entrati nella sua casa l'hanno trovato con la mano ancora sporca di sangue.

