Vicesindaco leghista va in Cina e viene espulso | Trattato da clandestino

(Di lunedì 11 novembre 2019) Luca Sablone Costantino Eretta racconta l'odissea: "Nessuno che parlasse un inglese accettabile o mi spiegasse perché non si volesse risolvere il problema..." Un viaggio per far conoscere i prodotti delle Liguria e le aziende di val di Magra-Lunigiana che però non ha avuto un buon esito. Al centro dell'assurda storia è finito Costantino Eretta,di Sarzana (La Spezia), che lo scorso 6 novembre aveva deciso di partire per lainsieme al sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, e un collaboratore del giornale Gazzetta della Spezia. Ma ecco la situazione che non ti aspetti: le autorità cinesi non hanno dato il via libera alpoiché non era munito del passaporto. Al momento non si sa ancora se si stato smarrito o derubato. "da" Come riportato da Fanpage, Eretta ha confessato di essersi sentito "da immigrato" e ha poi ...

