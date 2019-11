Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) I più diligenti hanno già iniziato a settembre, ma tanti attendono l’inverno per iscriversi in palestra e tornare in forma. A questi ultimi interesserà WalkingPad R1 Pro, un modello dida appartamento, completo ma assai meno ingombrante rispetto alle versioni standard, realizzato da Xiaomi. Rispetto a questi ultimi occupa il 90% circa di spazio in meno ed è facile da ripiegare e riporre sotto il letto, in sala o in un ripostiglio, senza dimenticare che grazie alle due ruote nella parte inferiore può essere trasportato evitando sforzi, nonostante pesi 33 chilogrammi. In grado di sopportare un carico massimo di 110 chilogrammi, offre due modalità d’uso (Walking Mode con velocità fissa per i principianti e Running con accelerazioni o rallentamenti in base al ritmo di chi passeggia). Aspetto di rilievo, questo, perché con una velocità massima pari a 10 km/h (che scende a 6 ...

MilanoCitExpo : Un tapis roulant pieghevole perfetto per l’appartamento #DipartimentoInnovazioneTecnologia - walterwhiteITA : Un tapis roulant pieghevole perfetto per l’appartamento - sparklingme__ : Oggi inizio ad andare in palestra. Passerò un'ora sul tapis roulant con Run dei BTS in sottofondo. ??????? -