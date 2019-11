Tasse | l' algoritmo difettoso che ti fa pagare più del dovuto Milena Gabanelli svela

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Se siamo affidabili in materia die fisco lo decide unche ci dà un voto. Se prendiamo da 8 in su stiamo sereni e prendiamo dei bonus ma se prendiamo meno di 6 si entra nella lista dei controlli presuntivi. La "pagella" in questione si chiama Isa (Indici sintetici di affidabilità fis

Corriere : Tasse, ecco come un algoritmo difettoso ti fa pagare più di quanto devi - Corriere : Tasse, come un algoritmo difettoso ti fa pagare più di quanto devi - GFaretti : RT @EuroMasochismo: 'Difettoso'. -