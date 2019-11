Sarri | chapeau! Cristiano Ronaldo è “uno dei tanti” | gestione del caso esemplare | e quel

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Premessa. La nostra intenzione non èla di sminuire affatto, anzi. Arrivato in Italia e accolto da tutti con grande entusiasmo, si è da subito ambientato in un campionato in cui mai aveva giocato. Gol e scudetto alla prima in Serie A, timbro importante sulla Champions bianconera nonostante il fallimento dell’uscita ai quarti. Il bilancio di CR7 dopo un anno e mezzo in bianconero LaPressec’è, come i veri campioni dimostrano. E dopo un anno e mezzo si può anche tracciare un bilancio corposo. In queste pagine, qualche settimana fa, sottolineammo come i suoi numeri alla Vecchia Signora fossero stati sì esaltanti, ma non “sopra la media”. Importanti, sicuramente, anzi in alcuni casi determinanti, ma non così schiaccianti da mettere in risalto una superiorità così netta. Numeri che, anche in questa seconda stagione (almeno per ora), ...

