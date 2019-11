Rainbow Six Siege | Operazione Shifting Tides | ecco i nuovi operatori e la mappa in arrivo

Rainbow Six Siege : Operation Shifting Tides - anteprima : Il Giappone e il Canada, nonostante appaiano come assolutamente distanti nei classici planisferi a cui noi europei siamo abituati, non sono paesi così agli antipodi come li potremmo immaginare, ma anzi condividono molto più di quanto sembri. Oltre ad ospitare popoli notoriamente cordiali e ad essere entrambi un polo internazionale per lo sviluppo di videogiochi, i due paesi condividono un ruolo importante per Rainbow Six Siege, lo sparatutto ...

Vediamo come seguire le fasi finali della Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League : Ubisoft annuncia che le otto migliori squadre della Pro League di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si sfideranno il 9 e 10 novembre per il titolo di Campioni della Pro League di fronte a 4.000 appassionati di eSport presso l'Aichi Sky Expo a Tokoname, in Giappone.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:

Watch Dogs Legion - Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine arriveranno su PS5 e Xbox Scarlett : Ubisoft ha annunciato, durante il suo recente report finanziario, che Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters sono stati rimandati alla seconda metà del prossimo anno. Secondo VGC, il direttore finanziario della società, Frédérick Duguet, ha dichiarato che i tre giochi saranno titoli next-gen."Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine e Watch Dogs Legion saranno pubblicati tra il 2° e il 3° trimestre del prossimo anno

Watch Dogs Legion - Rainbow Six Quarantine - e Gods and Monsters ufficialmente rinviati : Ubisoft ha annunciato di recente che Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, e Gods and Monsters saranno rinviati al prossimo anno fiscale della compagni, ovvero dopo il primo aprile 2020. L'annuncio è stato accompagnato da un drastico taglio al budget di quest'anno, ovvero dai 2.185 miliardi di euro previsti inizialmente ai 1.450 stanziati al momento. Questa decisione è stata presa in quanto le aspettative di guadagno per i titoli riportati

Rainbow Six Siege : Ubisoft porta in tribunale gli autori del servizio di cheating MizuSoft : Ubisoft ha recentemente fatto causa ai 12 operatori dietro ai quali si nasconde una grossa operazione commerciale che prende il nome di MizuSoft, ovvero un servizio di cheating molto diffuso su Rainbow Six Siege. I risarcimenti chiesti dal publisher ammontano a circa 25.000 dollari per ogni violazione.MizuSoft permette ai suoi iscritti (è necessario un abbonamento a 77 dollari al mese) di vedere oggetti e personaggi attraverso i muri,

Rainbow Six : Siege - spiegato da uno dei suoi creatori : Tra i titoli che hanno lasciato il segno negli ultimi anni nel mondo del gaming, e più nello specifico nel segmento degli sparatutto tattici, figura sicuramente Rainbow Six Siege; la serie a cui fa riferimento, Rainbow Six ha, dal 1998 a oggi, conquistato il pubblico e la critica videoludica (complice anche l'universo letterario di riferimento, che porta la firma di Tom Clancy). In questo video Alexander Karpazis, presentation director di

Rainbow Six Siege annuncia l'evento a tempo Doktor's Curse : Ubisoft annuncia Doktor's Curse, lo spaventoso evento a tempo limitato per il quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i particolari:

Rainbow Six Siege : annunciato l'evento Doktor's Curse : Ubisoft® annuncia Doktor's Curse, lo spaventoso evento a tempo limitato per il quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six® Siege. L'evento porterà una nuova modalità di gioco ambientata in una versione spettrale della mappa "Parco divertimenti", ispirata agli scenari di Frankenstein e controllata da Doc, dove esegue i suoi inquietanti e malvagi esperimenti. L'evento di Halloween di

Rainbow Six Siege si aggiorna - importanti cambiamenti nella patch Y4S3.3 : È un Rainbow Six Siege sempre più in forma quello che continua a essere costantemente presente nelle classifiche di gradimento dei videogiocatori. A distanza di ormai quasi quattro anni suonati dalla sua release originale, lo sparatutto tattico marchiato Ubisoft continua a far parlare di sé, grazie a un supporto costante da parte del team di sviluppo, che non ha alcuna intenzione di mandare in pensione la propria creatura. Una scelta ben ...