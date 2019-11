Rai : Salvini - ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio - ci sono o ci fanno?’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “I renziani vogliono Chef Rubio in Rai, pagato da tutti gli Italiani. Ma ci sono o ci fanno???”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Rai: Salvini, ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio, ci sono o ci fanno?’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Matteo Salvini : "La sinistra parla di opeRai e fabbriche con il Rolex al polso" : Matteo Salvini dà una legnata alla sinistra nella rossa Emilia Romagna dove si trova per la campagna elettorale. "La sinistra parla di operai e fabbriche con il Rolex al polso", sbotta il leader della Lega durante un comizio a Ferrara. "Stamattina a Carpi siamo arrivati alla vecchia maniera, alla le

Antisemitismo : Salvini - ‘sinistra ipocrita - si sgola per Segre e fischia Brigata ebRaica’ : Ferrara, 10 nov. (Adnkronos) – “E’ giusto essere vicini a Liliana Segre e a chiunque sia vittima delle violenze del prossimo, senza l’ipocrisia di qualcuno che a sinistra si sta sgolando per Liliana Segre e poi quando sfila la Brigata ebraica in piazza il 25 aprile fischia perché odia Israele e vorrebbe cancellare dalla faccia della Terra Israele. Dovrebbero aver vergogna queste persone”. Lo ha affermato il ...

Liliana Segre - Salvini smentisce l’incontro : “Ci sarà - ma più avanti”. Franceschini : “Riattivati 25 milioni per Museo dell’ebRaismo di Ferrara” : Matteo Salvini smentisce di aver incontrato, nella serata di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre, vittima di minacce e offese sui social che hanno giustificato la scelta del prefetto di Milano, Renato Saccone, in accordo con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di affidarle la scorta. L’ex titolare del Viminale, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno incontrato al suo arrivo a Eicma, ha smentito la notizia diffusa ...

Matteo Salvini : Un opeRaio Ilva vale più di 10 Balotelli : Una mobilitazione generale per dare sostegno a Mario Balotelli. La politica italiana si è prontamente mossa per condannare l'episodio di razzismo nei confronti dell'attaccante verificatosi ieri, domenica 3 novembre, nel corso della gara tra Hellas Verona e Brescia. Non sono mancate le accuse: da Enrico Mentana ad Arrigo Sacchi, sono tanti i personaggi noti della tv che si sono schierati al fianco del classe '90 attaccando la politica. In serata ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa una puntata anti Salvini : chi ospita in studio su Raidue : La Rai ha ufficializzato gli ospiti del 3 novembre di Che tempo Che Fa: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil; l’ex sindaco di Ri