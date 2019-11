Juventus | Pavel Nedved Jr | ' Ma voi che fischiate Bernardeschi che problemi avete?'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ieri sera, laè riuscita a vincere contro il Milan per 1-0. I bianconeri sono apparsi un po' sottotono e i tanti impegni forse si sono fatti sentire. Perciò la pausa per le nazionali arriva nel momento migliore e qualche calciatore avrà la possibilità di rifiatare un po'. Anche se la maggior parte dei campioni juventini andrà in nazionale. Ieri sera, però, i tifosi juventini non erano soddisfatti delle prestazioni di alcuni particolari giocatori della juve, in modo specifico con Federico. Il numero 33 bianconero, quando è stato sostituito da Maurizio Sarri, ha ricevuto dei fischi da parte di alcuni tifosi presenti all'Allianz Stadium. Al termine della partita, il tecnico juventino ha difeso Federico, ma non è stato l'unico a farlo. Infatti,Jr, figlio del vice presidente della, con una storia su Instagram si è scagliato contro chi ...

IlCuoioedi : Rino Gattuso insegue Pavel Nedved durante uno Juventus-Milan disputato alla 16esima giornata del campionato 2004-05… - TifosiBN : ???? #Juve, il #Cda approva i #risultati al 30 settembre 2019: tutti i #numeri ?? - alessioscala_ : I 4 numeri 11 della #Juventus dopo l'addio al calcio del nostro vicepresidente Pavel #Nedved e prima dell'arrivo di… -