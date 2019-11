Il passaggio di Mercurio davanti al Sole | ​nasi all' insù alle 13 35

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Francesca Bernasconi A partire d13.35 si potrà vedere un puntino nero sulla superficie del. È un evento raro, che avviene circa 13 volte in un secolo Un evento così raro che si verifica solamente 13 volte in un secolo. Quindi potremmo non rivederlo fino al 2032. Oggi,passeràal, disegnando un piccolo puntino nero sulla superficie della stella. L'appuntamento, col naso all', è fissato per oggi13.35, quando inizierà il, che durerà oltre 5 ore. "L'11 novembre 2019 il cielo farà uno spettacolo stellare, mentrepasseràal", aveva avvisato la Nasa. Tempo permettendo, chiunque potrà assistere allo spettacolo: con la giusta attrezzatura, un telescopio o un binoco, si potrà vedere una piccola macchia sul, un puntino di circa lo 0,5 per cento del diametro della stella stessa. Solitamente,passa ...

