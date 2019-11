I Google Pixel 4 aggiungono il Lift to Talk per Assistant | che cos’è e come funziona

Con Google Pixel 4 e Google Lens si ha un piccolo ufficio in tasca : Con i Google Pixel 4 Google Lens si arricchisce dei suggerimenti che offrono all'utente la possibilità di scansionare dei documenti, tradurre del testo o copiarlo L'articolo Con Google Pixel 4 e Google Lens si ha un piccolo ufficio in tasca proviene da TuttoAndroid.

Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps con Google Pixel 4 : Uno sviluppatore di XDA potrebbe aver scoperto il vero motivo che ha portato Google a rimuovere la registrazione di video in 4K 60 fps dai Google Pixel 4. L'articolo Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps con Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google testa sui Pixel 4 un’evoluzione smart del copia incolla : potrebbe arrivare presto su Android 10 : Più volte al giorno un po' tutti ricorriamo al copia incolla, e siamo tanto abituati alle azioni da fare da non accorgerci che potrebbero essere più snelle L'articolo Google testa sui Pixel 4 un’evoluzione smart del copia incolla: potrebbe arrivare presto su Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni particolari e fastidiosi bug colpiscono Android Auto e la Motion Sense dei Google Pixel 4 : Un bug di Android Auto impedisce a Google Assistant di fornire risposte e il Motion Sense dei Pixel 4 mostra l'icona della batteria su YouTube in fullscreen L'articolo Alcuni particolari e fastidiosi bug colpiscono Android Auto e la Motion Sense dei Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Pixel 4 non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento di novembre - e Google sbotta : Come nella "migliore" tradizione dei Pixel, anche le prime settimane degli ultimi nati in Casa Google hanno messo in luce qualche aspetto migliorabile L'articolo Alcuni Pixel 4 non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento di novembre, e Google sbotta proviene da TuttoAndroid.

C’è una nuova funzione “vibrazione+suoneria” nei Google Pixel con Android 10 : La funzione "Prima vibrazione, poi squillo graduale" è finalmente arrivata all'interno dei Google Pixel con Android 10. L'articolo C’è una nuova funzione “vibrazione+suoneria” nei Google Pixel con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità dell’ultima beta di Tasker - anche per i Google Pixel 4 : Lo sviluppatore di Tasker ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione Android. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Ecco le novità dell’ultima beta di Tasker, anche per i Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel - Pixel 2 - Pixel 3 e Pixel 3a in vendita su Amazon Italia ufficialmente : Se volete acquistare uno smartphone Pixel di una generazione precedente, potete rivolgervi ad Amazon, che propone tutti i modeeli finora presentati. L'articolo Google Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in vendita su Amazon Italia ufficialmente proviene da TuttoAndroid.

Su Google Pixel 4 con root è possibile alzare il livello di luminosità massima del display : Pare che ci sia un modo per alzare il livello di luminosità di Google Pixel 4: si tratta della High Brightness Mode, opzione che richiede il root del dispositivo L'articolo Su Google Pixel 4 con root è possibile alzare il livello di luminosità massima del display proviene da TuttoAndroid.

Chi l’ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? : Una mod della Google fotocamera installata sui nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL permette di scattare foto con zoom 16x L'articolo Chi l’ha detto che i nuovi Google Pixel 4 non sono in grado di scattare foto con zoom 16x? proviene da TuttoAndroid.

Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! : Con l'aiuto del root, di Tasker e della comunità del modding potete ora rimappare a piacimento le Motion Gesture dei vostri Google Pixel 4. L'articolo Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera 7.2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale : Google Fotocamera 7.2 porta le novità dei Pixel 4, anche l'Astrofotografia, sui Pixel, Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 3a in modo ufficiale: eccovi il download! L'articolo Google Fotocamera 7.2 porta l’Astrofotografia e le novità dei Pixel 4 sui vecchi modelli in via ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Google conferma un ultimo aggiornamento per Pixel e Pixel XL : Google coglierà l'occasione del periodo natalizio per fare un regalo ai possessori di Google Pixel e di Google Pixel XL rilasciando un altro aggiornamento software per i loro smartphone. L'articolo Google conferma un ultimo aggiornamento per Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po’ più simile ai Google Pixel : Out of Oxygen è un tema applicabile tramite Substratum sui OnePlus con Android 9 e 10: renderà l'interfaccia grafica praticamente identica a quella dei Google Pixel. L'articolo Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po’ più simile ai Google Pixel proviene da TuttoAndroid.