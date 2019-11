Gallarate | il sindaco indagato per turbativa d' asta

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Francesca Bernasconi Il primo cittadino: "Chiarirò la mia posizione". E il leader del Carroccio Salvini commenta: "Tutto il mio appoggio al bravoCassani" Andrea Cassani, illeghista di, Comune in provincia di Varese, ècon l'accusa did'. Per questo, il primo cittadino è stato iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta che riguarda Cassani fa parte di uno dei filoni dell'indagine che ha portato alla luce un sistema di tangenti e nomine pilotate da Nino Caianello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese. Secondo fonti vicine alla procura, sentite dall'agenzia Agi, al centro delle indagini delle forze dell'ordine ci sarebbe la nomina di due avvocati: questi sarebbero stati eletti in modo pilotato come collaboratori per un causa che l'ex giunta di centrosinistra aveva intentato contro alcuni ex amministratori, tra cui ...

