Future attività spaziali | a Siviglia il Consiglio ESA a Livello Ministeriale

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) I ministri degli Stati Membri dell’ESA insieme alla Slovenia, Membro Associato, e al Canada, Stato Cooperante, si incontreranno (FIBES di, Spagna, il 27 e 28 novembre 2019) per discutere leper l’Europa e, in particolare, il bilancio preventivo dell’agenzia spaziale dell’Europa per i prossimi tre anni. Supportata da tutti gli Stati Membri, l’ESA sta cercando un aumento nei finanziamenti per il programma obbligatorio e per un ambizioso portafoglio di programmi opzionali. Questi sono strutturati lungo quattro principali pilastri – Esplorazione & Scoperta, Monitoraggio & Salvaguardia, Connettività & Benefici, Progettazione & Operatività. Il tempo è cruciale per gli Stati Membri per prendere delle decisioni in vista dei cambiamenti globali come il cambiamento climatico, dove lo spazio si è dimostrato essenziale nel fornire dati per la ...

antoM0u : RT @museoAccorsi: @welikeduel @AuschwitzMuseum Noi ci siamo!come Istituzione museale, attraverso le ns attività didattiche, cerchiamo di fa… - OdisseoT : RT @museoAccorsi: @welikeduel @AuschwitzMuseum Noi ci siamo!come Istituzione museale, attraverso le ns attività didattiche, cerchiamo di fa… - loredan16204970 : RT @museoAccorsi: @welikeduel @AuschwitzMuseum Noi ci siamo!come Istituzione museale, attraverso le ns attività didattiche, cerchiamo di fa… -