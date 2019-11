Diabete | donne più esposte a rischio cuore e ictus

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Colpite al. Ildi tipo 2 in Italia affligge quasi 5 milioni di persone, ma la malattia non ha gli stessi effetti su uomini e. “Lediabetiche hanno undi sviluppare una malattia coronarica maggiore del 44% rispetto agli uomini – sottolinea Cesare Berra, direttore del Dipartimento endocrinologo-metabolico del Gruppo MultiMedica di Milano, in vista della Giornata mondiale dedicata alla malattia, che si celebra il 14 novembre – Nelleè maggiore anche ildi incorrere un: 2,28 nel genere femminile e di 1,83 negli uomini. In particolare questo evento avverso emerge con frequenza in una popolazione molto ben definita, quale quella dellein età adulta tra i 35 e i 54 anni”. I primi studi a supporto di questa tesi sono stati pubblicati già nel 2014, quando un’importante metanalisi aveva comparato quasi ...

