Serena Enardu | Alessandro Graziani svela | “Non mi sento libero”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 10 novembre 2019)di Temptation Island Vip fidanzati? Parla lui La seconda edizione di Temptation Island Vip è terminata da diverse settimane e la situazione delle coppie entrate sembra ormai definita. Molte si sono separate e alcuni singoli sono rimasti in contatto con i tentatori della trasmissione di Maria De Filippi, condotta da Alessia Marcuzzi. Tra questi c’è, la cui relazione con Pago (Pacifico Settembre) è terminata in modo burrascoso. L’ex volto di Uomini e Donne continua a sentire. I due si sono avvicinati tanto a Temptation Island Vip, ma tra loro c’è un ostacolo non indifferente rappresentato dalla distanza. Intervistato da Uomini e Donne Magazine,ha dichiarato di non sentirsi libero emotivamente per approcciarsi ad un altro programma dei sentimenti, poichè lui esi ...

bruciadivita : RT @lamariquita__: 2. Serena Enardu e Giovanni Conversano Ci sono davvero parole per descrivere lo shock quando Serena, dopo non aver scel… - Pluviophile_G : RT @lamariquita__: 2. Serena Enardu e Giovanni Conversano Ci sono davvero parole per descrivere lo shock quando Serena, dopo non aver scel… - 2911131 : RT @lamariquita__: 2. Serena Enardu e Giovanni Conversano Ci sono davvero parole per descrivere lo shock quando Serena, dopo non aver scel… -