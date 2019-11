Palermo | bus gratis per chi paga le tasse | la proposta del sindaco Orlando

Palermo : commemorazione defunti - più autobus e biglietto valido per intera giornata : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - autobus potenziati e biglietto valido per l'intera giornata. Sono le disposizioni adottate dall'Amat, su indicazione del Comune di Palermo, per le giornate del 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti. Il biglietto ordinario dell’autobus al costo d

Palermo : denunciato posteggiatore abusivo che prendeva il reddito di cittadinanza : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Nell’ambito del contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi e della verifica della regolarità della percezione del reddito di cittadinanza, la Polizia municipale di Palermo ha denunciato un posteggiatore recidivo che dallo scorso maggio percepisce il reddito di cit

Palermo : tentata estorsione e danneggiamento - arrestati 3 parcheggiatori abusivi : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Sono queste le accuse a vario titolo con cui i carabinieri hanno arrestato tre parcheggiatori abusivi di Palermo. Nel primo caso, A.A., 48 anni, è stato fermato dai militari in via Mongitore: l’uomo aveva appena chiesto del denaro per il parcheggio a una donna minacciandola e colpendo ripetutamente sul finestrino dell’autovettura al fine di ...

Con lo scooter sull’autobus - autista dell’Amat sospeso : accade a Palermo : Sarà sospeso l’autista della società municipalizzata Amat di Palermo che ha caricato uno scooter sull’autobus dove prestava servizio. Si è fermato in pieno centro a bordo dell’autobus Amat che guida, si è guardato attorno e come se niente fosse, ha caricati sul mezzo il suo scooter. Così, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. Incredibile, ma vero. L’episodio, che ha davvero dell’inverosimile, è accaduto ...

Palermo : scooter sul bus - individuato e sanzionato autista : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – E’ stato individuato e sanzionato con la sospensione di 15 giorni l’autista dell’Amat di Palermo che ieri sera ha caricato uno scooter sull’autobus in piazza Indipendenza fino al deposito dei mezzi in via Roccazzo. Lo rende noto l’Amat. La foto dello scooter sul bus è diventata virale.L'articolo Palermo: scooter sul bus, individuato e sanzionato autista sembra essere il ...

Palermo : scooter su autobus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia ‘pugno duro’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo ‘fuori servizio’, come si legge sulla segnaletica illuminata. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 21. ...

Palermo : controlli contro abusivismo commerciale - sanzioni e sequestri : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - I carabinieri della compagnia San Lorenzo di Palermo ed il personale della capitaneria di porto, hanno espletato congiuntamente un’attività per il contrasto dell’abusivismo commerciale in materia di vendita di prodotti ittici. Sono state effettuate 4 ispezioni. Due nei