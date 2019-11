Regionali - Matteo Salvini : “In Emilia Romagna cadrà il secondo Muro di Berlino” : "È la mia parola d'onore, se ci date una mano a vincere, noi torniamo al governo a livello nazionale. Se l'unica proposta politica della sinistra sono i fischi, le minacce e gli insulti vuol dire che ci stiamo preparando a liberare la Regione. Siccome siamo persone generose lasceremo a Bonaccini la possibilità di chiedere il reddito di cittadinanza": così Matteo Salvini sulle prossime Regionali in Emilia-Romagna.Continua a leggere

Muro Berlino : delegazione Fdi in capitale tedesca : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa la visita istituzionale di Fratelli d’Italia a Berlino, in occasione del trentennale della caduta del Muro. La delegazione parlamentare, composta dalla senatrice Isabella Rauti e dai deputati Federico Mollicone, Marco Osnato e Mauro Rotelli, ha incontrato venerdì pomeriggio l’ambasciatore italiano in Germania Luigi Mattiolo e, nella giornata di sabato, ha partecipato ad alcuni eventi ...

Muro Berlino : delegazione Fdi in capitale tedesca : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa la visita istituzionale di Fratelli d’Italia a Berlino, in occasione del trentennale della caduta del Muro. La delegazione parlamentare, composta dalla senatrice Isabella Rauti e dai deputati Federico Mollicone, Marco Osnato e Mauro Rotelli, ha incontrato venerdì pomeriggio l’ambasciatore italiano in Germania Luigi Mattiolo e, nella giornata di sabato, ha partecipato ad alcuni ...

Muro Berlino : delegazione Fdi in capitale tedesca (2) : (Adnkronos) – “Se non ci fosse stato Fdi -ha dichiarato Isabella Rauti- con le sue iniziative parlamentari e i numerosi eventi esterni il trentennale sarebbe passato quasi sotto silenzio, vittima di un pervicace negazionismo dell’oppressione dei regimi e dei totalitarismi comunisti. Al globalismo del politicamente corretto ‘sfugge’ che il Muro è stato voluto dalla dittatura comunista della Repubblica ...

E.Romagna : Salvini - 'il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino' : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) - "Il 26 gennaio sarà la seconda caduta del Muro di Berlino". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Carpi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.

E.Romagna : Salvini - ‘il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino’ : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) – “Il 26 gennaio sarà la seconda caduta del Muro di Berlino”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Carpi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. L'articolo E.Romagna: Salvini, ‘il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dal Muro di Berlino ad oggi - ecco come sono cambiate le auto in trent’anni : Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino: così il 9 novembre 1989 è diventata una data simbolo per la Germania e per quello che sarebbe stato il futuro degli equilibri dell’Europa intera e non solo. In trent’anni sono state ampie le trasformazioni che hanno coinvolto la società e anche l’industria automotive; in occasione dell’anniversario, il portale DriveK ha deciso di confrontare le auto più vendute in Italia ...

Berlino - la caduta del Muro e l’illusione di Gorbaciov : Guardata e toccata finalmente da vicino a distanza di tempo la Porta si era rivelata per quello che è: niente affatto minacciosa. E questo per me era la dimostrazione della relatività dei muri: anche quelli scritti con la maiuscola sono indistruttibili fino a che lo vogliamo noi

Berlino - la spettacolare coreografia allo stadio : il Muro viene abbattuto in mezzo al campo : Il muro abbattuto di nuovo in mezzo al campo. Prima della partita di Bundesliga tra l’Hertha Berlino e il Red Bull Lipsia, all’Olympiastadion di Berlino, società e tifosi hanno organizzato una spettacolare rievocazionea 30 anni dalla caduta del muro. Dagli spalti si è levata un’enorme Porta di Brandeburgo, mentre sugli schermi veniva proiettato il celebre discorso di John F. Kennedy a Berlino Ovest nel 1963. Video ...

Muro di Berlino - nella notte la festa alla Porta di Brandeburgo : fuochi d’artificio - musica e installazioni : Festeggiamenti, nella notte, alla Porta di Brandeburgo per il trentesimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino. Oltre agli interventi dal palco, concerti e fuochi d’artificio. Sopra la testa delle persone, invece, è stata installato Vision in Motion, un tendone fluttuante di 150 metri composto da strisce colorate coi messaggi di decine di migliaia di tedeschi. L'articolo Muro di Berlino, nella notte la festa alla Porta di ...

Muro di Berlino - a 30 dalla caduta l’Herta ricorda lo storico evento con una bellissima coreografia [FOTO] : In occasione del trentennale della caduta del Muro, l’Herta Berlino ha eretto il Berliner Mauer che fino al 1989 separava la Germania Est da quella Ovest. L’iniziativa è avvenuta prima della gara di Bundesliga persa contro il Lipsia per 4-2. L’Olympiastadion è stato teatro della ricostruzione solo per pochi minuti. Il Muro è stato abbattuto prima dell’inizio della partita. “Insieme contro i muri, insieme per ...

Mattarella : caduta Muro Berlino alba di libertà : Mattarella: "Il muro di Berlino e' stato per quasi un trentennio il simbolo opprimente della divisione dell'Europa e della costrizione per milioni.

Caduta del Muro di Berlino : la capitale festeggia il trentennale [FOTO] : Berlino celebra il 30° anniversario della Caduta del muro che tenne divisa la Germania dal 1961 al 1989. La capitale tedesca festeggia la ricorrenza, con numerosi eventi previsti in diverse zone della città (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Al Checkpoint Charlie, importante posto di blocco tra il settore sovietico e quello statunitense, gli studenti internazionali festeggiano nel nome di un Europa unita e ...

Berlino - quel Muro abbattuto 30 anni fa che mise fine alla Guerra Fredda. Merkel : “Difendere libertà e democrazia” : Trenta anni fa cadeva il muro di Berlino. Era il 9 novembre 1989, quando il simbolo dei due blocchi e della Guerra fredda venne oltrepassato da migliaia di persone in festa. Il presidente russo Gorbaciov e quello Usa Reagan furono i protagonisti dello storico evento. "Signor Gorbaciov, abbatta questo muro!", chiese Reagan parlando davanti alla Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987. Quest’anno le celebrazioni sono senza le ex potenze della ...