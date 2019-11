Milano | ergastolano in permesso premio accoltella alla gola un anziano per rapinarlo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Aveva ottenuto unper uscire alcune ore dal carcere di Bollate in cui è detenuto. Il 60enne Antonio Cianci, che sta scontando l’ergastolo per aver ucciso tre carabinieri nel 1979, si è recato presso l’ospedale San Raffaele die lì ha aggredito un pensionato di 79 anni,ndolocon un taglierino. La vittima, che nel pomeriggio di sabato si trovava nel parcheggio sotterraneo del nosocomio, è rimasta gravemente ferita, ma a quanto pare non sarebbe in pericolo di vita. Secondo gli inquirenti, il pregiudicato voleva rapinare l’, che però avrebbe opposto resistenza, scatenando la sua ira. Pochi minuti dopo l’episodio Cianci è stato bloccato dai poliziotti che hanno ritrovato anche l’arma utilizzata. La ricostruzione della rapina Secondo le prime ricostruzioni il 79enne si trovava nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale, al livello “meno uno” ...

