Milan battuto 1-0 | Dybala riporta la Juve in testa alla classifica

Milan-Lazio - Pioli : “ribattuto colpo su colpo” - poi boccia Leao : “Il Milan ha battagliato per 95′, abbiamo ribattuto colpo su colpo, ci abbiamo creduto. Ma abbiamo commesso troppi errori, dobbiamo essere piu’ precisi e puliti, fare le scelte di gioco giuste”. Sono le dichiarazioni a Sky, dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta (2-1) contro la Lazio. “La squadra e’ in crescita – aggiunge Pioli –, certo che servirebbe fare ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...

Il legno abbattuto dalla tempesta Vaia rivive nel Triennale Milano Teatro : Il legno proveniente dalle devastazioni della tempesta Vaia, che nell’autunno scorso ha sconvolto le aree montane del Nordest, avrà una seconda vita grazie a FederlegnoArredo: verrà infatti utilizzato per la ristrutturazione del Triennale Milano Teatro. “Si tratta di un’iniziativa che sottolinea l’impegno della Federazione a difesa del patrimonio forestale italiano – spiega Stefano Bordone, vicepresidente FederlegnoArredo – Poche ore dopo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima vittoria per l’Olimpia Milano. Al Forum battuto lo Zalgiris 85-81 : L’Olimpia Milano si sblocca in Eurolega ed ottiene la prima vittoria europea della stagione. Nell’esordio casalingo al Forum la squadra di Ettore Messina ha superato 85-81 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali, nonostante un primo quarto da 23-7 in favore dei padroni di casa. Serviva vincere e Milano ha centrato l’obiettivo, aspettando sempre i rientri fondamentali di Gudaitis e ...

Serie A - il Milan intravede la luce dopo il buio : Genoa battuto 2-1. Reina para un rigore : Al termine di una partita al cardiopalma, condita da un finale thrilling, il Milan ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive sbancando Marassi per 2-1. Il Genoa cade ancora, ma ai punti avrebbe sicuramente meritato il pareggio contro un Milan ingenuo e senza idee, ma fortunato nei momenti ch

Il Milan respira - il Genoa rimontato e battuto 2-1. Reina sbaglia poi para rigore al 93’ : Per 45’ rossoneri assenti e «traditi» dalla papera del portiere (che poi para un rigore al 93’). Hernandez pareggia e Kessie sorpassa dal dischetto. Rossi a Biraschi e Calabria. Rischia Andreazzoli