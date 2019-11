Verissimo | annuncio di Fabio Fognini a Silvia Toffanin | Io e Flavia aspettiamo una

Giordana Angi a Verissimo fa un annuncio importante su Sanremo 2020 : Verissimo, Giordana Angi pronta per il Festival di Sanremo: la confessione Domani Silvia Toffanin avrà tra i suoi ospiti anche Giordana Angi. Oggi è anche uscito il nuovo album, che è già in vette a tutte le classifiche di vendita. Un periodo d’oro davvero questo per Giordana, la quale è anche tornata in Tv nelle vesti di coach della Squadra Bianca di Amici Celebrities. Ma non è finita qua perchè proprio a Verissimo da Silvia Toffanin ha ...