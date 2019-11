Municipio XV Nardini Lega | “Fiaccolata contro degrado e spaccio”

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019)XV,): “Fiaccolatae spaccio, 12 novembre a Largo Sperlonga”. “Martedì 12 Novembre, al fianco dei cittadini, scenderemo fra le strade della zona Cassia-Due Ponti per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica locale riguardo le diffuse situazioni die spaccio di droga che attanagliano diversi quartieri di Roma nord, XV”. Così in una nota Andrea, CoordinatoreSalvini –Roma XV. “Con questa azione ci proponiamo inoltre di ribadire due concetti su cui lada sempre si batte: il rifiuto per ogni tipo di sostanza stupefacente e l’invocazione di aspri provvedimenti nei confronti dei venditori di morte. Ci raduneremo con la consapevolezza di doverci muovere insieme per annientare questa terribile piaga e rendere sicuro l’ambiente in cui tutti i figli del quartiere devono avere ...