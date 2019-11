Like Madonna in «Like a Virgin» Un look da imitare

Francesca Cipriani è Madonna in Like a Virgin (video) : Francesca Cipriani, oggi, 3 novembre 2019, si è esibita sulle note di 'Like a Virgin', una dei successi più apprezzati di Madonna. prosegui la letturaFrancesca Cipriani è Madonna in Like a Virgin (video) pubblicato su Gossipblog.it 03 novembre 2019 18:43.