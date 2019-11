Inter | con Barella si vince almeno in Italia! Conte inerme | contro il Verona è una

Inter – Antonio Conte non nasconde la sua gioia - la dedica post vittoria è dolcissima : “a mia figlia” : Antonio Conte soddisfatto e felice dopo la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico nerazzurro al termine del match Ottima rimonta dell’Inter oggi pomeriggio nell’anticipo della 12ª giornata: i nerazzuri hanno battuto l’Hellas Verona, portando a casa tre preziosi punti e regalando una grande soddisfazione ad Antonio Conte: “siamo felici perché 31 punti dopo 12 partite sono un bel ...

Inter-Verona - Conte : “ho avuto una risposta importante dopo Dortmund” : “Oggi c’è stata una risposta importante dopo Dortmund, nonostante la partita si fosse messa in salita contro una squadra che ha costruito una barriera davanti alla porta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo il successo in rimonta sul Verona. “Siamo stati bravi a non perdere la pazienza e ad avere una voglia eccezionale di ribellarsi a questo risultato negativo e ribaltarlo”, ...

Inter-Hellas Verona 2-1 - Serie A calcio 2019-2020 : una magia di Barella a 7 dalla fine regala i 3 punti a Conte - beffato un Verona molto ostico : L’Inter soffre ancora ma rialza la testa dopo il k.o. di Dortmund e si riporta momentaneamente in testa alla classifica battendo l’Hellas Verona per 2-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2019-2020. Antonio Conte può sorridere per la decima vittoria stagionale in campionato su 12 incontri disputati e per un buon gioco espresso dai suoi giocatori, che hanno creato davvero tanto concretizzando poco e dovendo ...

Caro Conte - Barella trascina l’Inter e la fa vincere 2-1 contro il Verona : Barella trascina l’Inter e la fa vincere 2-1 contro il Verona. Chi trascina il gruppo, chi lo fa vincere? A chi lo chiedo, a Barella? A Sensi? Con tutto il rispetto vengono da Sassuolo e Cagliari. Così parlò Antonio Conte dopo la sconfitta a Dortmund. Pchi giorni e Barella lo ha smentito su tutta la linea. Ha segnato il gol che ha consentito all’Inter di completare la rimonta sul Verona e di vincere 2-1. Gol decisivo ...

L'Inter di Conte ribalta il Verona : 2-1 con eurogol di Barella e Vecino : Con un gol capolavoro di Barella l?Inter batte 2-1 il Verona davanti a poco più di 66mila spettatori e sorpassa la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri sono primi almeno per...

Inter - Marotta esce allo scoperto : la sua risposta allo sfogo di Conte : E alla fine qualcuno parlò. Prima uscita pubblica di qualche dirigente nerazzurro dopo lo sfogo del tecnico Antonio Conte nel post Borussia Dortmund-Inter. E’ l’ad Beppe Marotta, a Sky Sport, a rispondere alle parole dell’allenatore. “Conosco bene Antonio Conte, è un uomo e un professionista severo, esigente, con una cultura della vittoria molto forte. E’ un grande professionista con uno stile di comunicazione ...

Live Inter-Verona 0-0 : Conte con Lautaro e Lukaku : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Inter - ipotesi esonero Conte prima di Natale : i bookmakers lo quotano a 5 : Secondo i principali bookmakers, l'esonero di Conte prima di Natale viene dato a quota 5, di certo molto bassa se consideriamo il blasone e la qualità del tecnico pugliese. Questa quota, relativamente bassa, non è motivata dalle capacità tecniche di Conte, ma dalle dichiarazioni dello stesso che potrebbero non essere state apprezzate dalla società di Suning. Antonio Conte però non sarebbe l'unico a rischio esonero prima di Natale secondo le più ...

Calciomercato Inter - siamo agli ultimi dettagli in arrivo un fortissimo attaccante voluto da Conte : Un giocatore che Antonio Conte aveva messo come primo nella lista del mercato sembra essere in dirittura d’arrivo in casa Inter. Il direttore generale Marotta della squadra nerazzurra sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo in nerazzurro del forte attaccante Olivier Giroud. L’attaccante francese ha da poco compiuto 33 anni e ha l’esperienza Internazionale giusta, secondo Conte, per far crescere ancora la squadra ...

PROBABILI FORMAZIONI Inter VERONA/ Quote - Sensi ancora fuori : non convocato : PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: le Quote. Esaminiamo le mosse degli allenatori per la sfida a San Siro nella 12giornata del Campionato di Serie A.

Calciomercato Inter - possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma : Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni ...